東方日報C2：周迅領軍再演黃蓉　撐徐克圓《神鵰》夢

名導徐克有份執導的《長津湖》系列電影在內地票房勁收近百億人民幣，成績彪炳，亦令他塵封多年的電影《神鵰俠侶》有望開拍，現正於內地積極斟洽演員。據知，「三金影后」周迅與一班曾跟徐導合作過的紅星陳坤、張雨綺及梁家輝等有份參演，陣容鼎盛，力撐徐克圓夢！

曾監製及拍攝《英雄本色》、《黃飛鴻》及《狄仁傑之通天帝國》系列電影的徐克，近年在內地發展順暢，去年與陳凱歌等執導電影《長津湖》和《長津湖之水門橋》，票房大收近百億人民幣，《長津湖》更在中國影史票房榜登頂，成績斐然！

作品如此成功，當然令徐克獲得更多投資方支持，他於2014年拍畢電影《智取威虎山》後，曾計劃開拍電影《神鵰俠侶》三部曲，並做了不少前期工作，可惜因資金及各式各樣的問題，最終未能如願拍攝。不過，近年隨着有份投資《長津湖》的博納影業買下該片版權，此計劃亦得以重生，徐克近期在內地積極埋班搵演員。

「謀女郎」劉浩存演郭襄

據知斟洽的名單中，內地藝人黃景瑜、周也將分別飾演男女主角楊過及小龍女。黃景瑜曾奪得第24屆華鼎獎當代題材電視劇最佳男演員，而周也獲不少網民讚仙氣十足，頗為適合！不過論到亮點，當然是曾與徐克合作電影《龍門飛甲》的「三金影后」周迅坐鎮飾演黃蓉，亦是她繼2003年在內地劇《射鵰英雄傳》後，再次飾演此角，其好友陳坤則飾演郭靖。至於曾與徐克合作電影《女人不壞》的張雨綺，將飾演李莫愁；「謀女郎」劉浩存則有指會演郭襄一角；周星馳愛將釋彥能演金輪法王；曾演出《智取威虎山》的張涵予與梁家輝，亦會客串黃藥師及一燈大師。片中配角粒粒巨星，大部分都曾與徐克合作過，明顯是想幫他圓夢！

認老挑戰成熟角色

周迅今次由當年的少女版黃蓉，變身中年版黃蓉，她早前接受內地媒體訪問時亦有談及年齡問題，對於近年要接拍年齡較大的角色，她笑說：「雖然之前我曾經對衰老這個話題傷心了好幾年，但近年已經想通，因為我就是老了，我就是要開始演你們之前沒有看過的（角色）了。我沒有辦法回到太平公主，沒有辦法回到李米（電影《李米的猜想》角色），我只能往前走，我們每個人都只能往前走，對吧？」

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