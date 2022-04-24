韋史密夫掌摑事件後首蒲頭現白鬚勁蒼老

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）上月在《奧斯卡金像獎》上掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）的事件發生至今將近1個月，備受外界批評的韋一直「潛水」冇蒲頭，而昨日（23日）他就被影到搭私人飛機抵達印度孟買！

由於當地傳媒早已收到風他會抵達印度，一早已有大批傳媒駐守私人停機坪等候他到來。身穿白T恤灰色短褲及波鞋的他一直笑容滿面，除了與在場傳媒及Fans揮手之外亦與機場保安人員等合照。照片中白鬚白髮盡現，比起出席奧斯卡時蒼老不少！暫時今次韋史密夫「印度之旅」是公幹還是旅遊。

雖然韋史密夫自事件後已兩度公開道歉，而奧斯卡亦下令禁止他出席奧斯卡10年。不過似乎基斯的家人唔多收貨，其中母親Rose Rock日前受訪時就公開譴責韋的行為。她說：「我同人講過，當韋摑基斯，就等同我同其人家人被摑。當你傷害我兒子，你傷害埋我。」而她亦表示當韋掌摑基斯可能會有好多後果，基斯可能會退後然後跌倒。她認為韋當時應該被上手銬。對於韋被奧斯卡禁止出席10年，基斯母親認為懲罰不夠！她說：「有何意義？反正你（韋）都唔係每年都會出席。」