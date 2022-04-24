IB攻略：中文科Tips　熟記常忽略的三個寫作重點

IB中文考試即將來臨，難以預估的考試範圍和文本主題讓不少學生在中文的準備上可能會比較迷茫，其實找準思路和方向，便能讓備考事半功倍。接下來的文章可幫助大家在考試前做足充分的歸納和整理，在考試時能夠保持清晰的思路。

第一點：根據不同文體特色來歸納整理寫作手法

寫作手法的分析在IB中文A的Paper One裏尤為重要，如果一篇文本缺少對手法準確的捕捉，往往會很難拿到理想的分數。所以，準考生考前不妨問問自己，Paper One經常用到的寫作手法有哪些呢？（如果想到這個問題時，你們沒有辦法馬上將腦中的寫作手法進行一個大致的歸類，那趕緊趁着考試前，找個時間梳理一下。）寫作手法的分類可以從結構（視覺元素/文本內容邏輯）、表達方式（論證手法/說明手法/描寫手法/敍述手法）、語言（語氣語調/修辭手法/人稱）這三大類進行歸納整理，這樣整理出來的手法會更加全面。當然，如果你看的Past Paper足夠多，也積累了一定的分析經驗，還可以以不同文體為標準來整理其典型的一些寫作手法。比如：在廣告中，因為廣告文本要呈現產品，並且說服受眾進行購買，所以通常廣告的常用寫作手法可以以下圖所示的方式來整理，並進行複習。這樣的方法能夠讓準考生們對不同的文體和文體特色更加敏感，在效果的分析上也更加準確扣題。

第二點：寫論文時分析重點要明確集中

不少學生一旦在文章中找到了寫作手法，就容易沉迷於手法的分析「無法自拔」。可能列出兩個或者三個主要的手法，就會開始分析這些手法的特色和效果，然後拼湊成一篇文章。這樣的方式雖然能夠充分利用備考時準備的材料，卻也很容易模糊掉文章的主題和重點。所以，千萬要記住，文章的分析的不同段落之間也應該是有邏輯關係的。它們可以是遞進關係，比如某個手法的使用幫助文章提出了問題，某個手法的使用進一步分析了問題存在的原因，某個手法的使用表達了作者對這個問題的立場，這樣的三個段落，就有一定的遞進關係，而並非只是單獨地分析不同的手法。同樣的，不同的段落不同的手法也可以服務於同一個主題，他們的關係可以是並列的，比如2021 Nov的Past Paper引導題就要求學生分析文章偏見的運用和效果，所以文章的段落就可以用：文本的詳略分布呈現偏見、文本的語言語氣呈現偏見和文本的圖片內容呈現偏見來分成三個段落進行分析，這樣文本的重點也很集中，手法足夠豐富。

記住，以文本的一個或者多個主題作為分段的根據，往往能收穫事半功倍的效果。

第三點：不要忽略文章的語境

一篇文章的分析深度和文章對語境的理解息息相關，如果語境的部分草草提到，並且只能提及文章已經反饋的內容，無法進行延伸和思考，那麼分析文的深度往往很有限。所以，看到文章的時候，可以將文本反應的主題和生活中的政策以及現象相聯繫，這樣能夠加深考生自己對文本的解讀。比如文本介紹的是香港市民亂丟垃圾造成清潔工清理壓力的現象，考試如果語境中只能提到香港的垃圾處理問題，可能理解和分析就難以再更深入。如果能夠聯想到社會的貧富差距或者城市中人與人之間的冷漠，那麼考生就更容易能夠從文本的信息中，提煉出更有深度的見解，意識到清潔工的困境是由於社會的不公平所致。

希望以上Tips可以幫助IB準考生們更有針對性的準備中文科考試。相信同學們只要合理部署溫習計劃，沉着應付，定能在中文考試中文思泉湧，一擊即中！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣