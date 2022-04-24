Dee追夢論鼓勵DSE考生　即被捧做「ViuTV一哥」

DSE剛剛開考，考生同家長都如箭在弦，希望攞到一張亮麗嘅成績單，用嚟打開美好前途嘅大門。男團ERROR成員何啟華（Dee）喺社交網貼文，話最近經常聽到「畢業換追夢嘅故事」，佢有感而發下寫咗段文字：「如果你嘅仔女，已經有好明確嘅目標想發展某專長，請唔好再用『拎咗張畢業證書先，再畀你去發展你想做嘅，做交換條件。』因為時間其實係相對地一樣得咁多咁少，不停流逝，專長嘅嘢，早多3年學同學少3年，係可以差好遠，一個專長要發展到真係變成個人專長，用6年時間其實係好基本嘅事，尤其呢個網絡資訊發達同時又亂七八糟嘅年代，講搵錢，講學習知識，講追求生活需要，仲真係一定要靠學歷？你手上面部iPhone都幫到你啦⋯⋯所以當你仔女，好明確咁同你講，真係想做乜乜乜嘅時候，試吓唔好Ban，傾吓一齊Plan？唔傾過又點知係唔係三分鐘熱度？」

阿Dee又用自己做例子：「你睇我成績麻麻，靠專長都可以『髮』達。」又勉勵考生盡咗力就夠。網民都畀阿Dee嘅一席話感動，留言表示支持：「留言畀考生爸爸媽媽，比直接鼓勵考生更有Power」、「有學歷，只係人揀你；當你找到自己所長，就係你去揀人」、「不愧係ViuTV一哥，講嘅嘢特別有深度」。