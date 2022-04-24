Jer新MV玩蟲嗌驚驚　爆喊場面2 Take搞掂

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）全新派台作品《離別的規矩》一改曲風，以情歌觸動樂迷情感神經，MV當中他更靠新歌培養演戲情緒，結果爆喊得難以平伏。過去有很多粉絲或朋友都覺得Jer唱很多歇斯底里的歌曲，很希望他可以唱唱情歌，所以今次就以《離》談人與人與之間的關係，Jer說：「大家近年面對最多嘅情緒就係離別，好似有親友移民外地，喺面對離別，我好想透過歌曲同大家一同呼吸，呢首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服啲，有啲情感可以抒發到。」

在MV中，Jer與女主角許月湘在郊外探索時遇上了獨角仙，當中更有二人與牠互動的場面，Jer回憶道：「都幾得意，從未試過放昆蟲喺手上，原來佢啲爪抓住之後，隻手會紅紅哋同會痛嘅，但So Far都幾Cute，最驚係女主角畀獨角仙爬上塊面，企隔籬都戥佢驚，因為仲要爬入佢嘅耳仔窿，仲爭啲飛走，好狼狽，好在我唔使，有女主角幫我頂咗佢。」除了獨角仙，拍攝期間製作團隊也遇上了羊群，導演也立即請Jer與女主角走入羊群中拍攝，令MV畫面更見豐富。

今次Jer因為要在MV中演繹一個愛情故事，拍攝時一時要甜到漏，但鏡頭一轉又要爆喊，他坦言是個頗大的挑戰，他說：「拍攝由開心片段去到傷心片段嘅過程都好快，無啦啦拍完開心下一場就傷心鬧交，都難嘅，盡量畀自己集中多啲，代入角色。」

談及爆喊一場，Jer需要借助歌曲的魔力，觸動他的情緒，他道：「MV要我有少少喊嘅場口，嗰場好難做，但我聽番《離別的規矩》，睇歌詞都覺得『點會寫到咁？』都好感動我，所以特登喺做嗰一場喊戲時Play首歌，等我自己集中精神去演。」

現場可見，Jer拍第一Take時已自然落淚，但他想再來一次，要求製作團隊給他30秒，並播放《離》讓他培養情緒，結果不出30秒他已爆喊，最終拍了兩Take便完成，但第二Take完成後，Jer的情緒難以平伏，雙眼更哭得紅腫，幸好平伏過後，他又變回樂天開朗的Jer了！