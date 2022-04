漫威超級英雄電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)即將於下月初全球公映,而近日有報道指影片因出現同性戀新角色而遭多個中東國家包括卡塔爾、沙特阿拉伯以及科威特禁映,不過有指同樣是中東國家的阿聯酋就如期於下月5日公映。

據知沙特的電檢局曾要求發行《奇》的迪士尼刪剪相關的鏡頭但遭片方拒絕。中東地區禁止《奇》上映原因是因為今集將新增由美國女星Xochitl Gomez飾演的女同志新超英角色America Chavez。查實今次已非漫威電影出現同志角色而遭中東地區禁映,去年《永恆族》(Eternals)亦因出現首位男同志超英角色法斯托斯(Phastos)與同性伴侶的吻別鏡頭而遭3個中東國家禁映。