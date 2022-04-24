章子怡舉家行藝術展　粉絲圍攻拍照任影唔嬲

國際影星章子怡日前抽空與家人共享天倫，有粉絲喺北京嘅「『莫奈與他的朋友們』沉浸式光影大展」度，巧遇章子怡、汪峰一家四口，話同「國際章」四目交投嗰下時，感覺好夢幻。同埋43歲嘅影后，真人好靚，佢老公汪峰好型，佢啲小朋友好可愛。

嗰位粉絲影咗幾張章子怡相片，雖然「影后章」着得好平民，只係一件綠色運動外再加一條白褲、戴咗Cap帽、笠埋口罩，將成個樣遮晒咁滯，只淨番冇乜化妝嘅明眸，不過佢嘅巨星氣場零舍唔同，一出現就成為全場焦點。

好多粉絲見佢驚喜出現都好開心，即刻連展覽都唔得閒睇住，成村人咁圍住章子怡影「圑體照」，而章子怡都冇因為被「打擾」而不耐煩，完全任影唔嬲。見啲相全部都係搵章子怡影，佢老公汪峰似乎未喺被邀請之列，不過似乎已成習慣嘅汪峰完全冇hard Feeling喎，等老婆大人影完佢，佢就當眾攬住老婆影展覽，滿足完老公嘅需要外，章子怡又抱起囝囝邊睇邊講，相信係同個仔詮釋緊啲藝術品。

其實章子怡一家都幾鍾意睇藝術展，記得喺去年佢哋一家五口就去咗欣賞喺北京舉行嘅已故印象派畫家梵高嘅展覽，當時囝囝仲喺畫板上亂畫一通，唔通影后想培養個仔做藝術家？