真人騷狂放閃　陳偉霆力讚新歡章若楠：很好的女生！

男星陳偉霆去年被踢爆和內地超模何穗在北京秘密同居後，戀情未被粉絲「祝福」，更有部分粉絲認為失婚的何穗配不起他，直至早前他和內地女星章若楠合拍新劇《照亮你》，粉絲們認為細11年的章若楠才是最佳的「偉霆嫂」人選，大讚十分合襯！雖然《照》劇已拍完兼未播，但陳偉霆和章若楠繼續以「霆楠CP」的身份奉旨放閃，原來他們齊齊拍內地真人騷《一起露營吧》，在最新的預告片中他們如情侶般甜蜜兼合拍，網民大讚他們默契度及甜蜜度十足：「甜死了！好可愛好甜！」、「好可愛的兩人！」、「好有愛的感覺！」

片中陳偉霆乘車接載章若楠時，不單幫對方搬行李，當發現大家的裝束相似，陳偉霆即發揮「撩妹術」：「你確定不是跟着我穿？」章若楠聞言即說：「我都不知道你穿甚麼，你煩死了，你每天都這樣！我現在好期待（旅程），我要你罩着我！」此時陳偉霆轉話題說自己很惹蚊，語音剛落，章若楠即拿出止痕噴霧，原來她一早預備。而當陳偉霆說第一天和她拍戲時感到緊張，她卻大讚特讚的說：「但是我覺得你很大方，因為你上來就給了一個擁抱，就是還是很感動的。」去到營地時，陳偉霆發現對方為他準備了蘿蔔糕及蝦餃等後十分開心：「我很喜歡跟章若楠錄真人秀，她是一個很可愛、很好、很真的一個女生！」