阿嬌變瘦一個碼　全靠飲水兼抗糖

最近阿嬌（鍾欣潼）在社交媒體上分享自拍照，大家紛紛被她的纖瘦身形吸引，還不停讚她重回顏值巔峰。事關去年阿嬌出席綜藝節目時被大家發現她肥了不少，本來尖尖的瓜子臉變到非常圓潤，還隱約看到雙下巴，讓大家超級驚訝！阿嬌之後澄清，原來是為了接拍新戲，一日暴食5餐增肥所致。今年阿嬌為了減磅，積極嘗試不同瘦身方法，而且大方分享飲水時間表和瘦身餐單，讓大家可以齊齊減肥！

喝水減肥法

阿嬌在社交媒體上分享，只要簡單改變自己飲水習慣，就可以變瘦變美。她提供一份定時飲水時間表，告訴大家飲水一定要積極，在感到口渴的時候，其實是身體發出缺水警告。另外，切記睡前兩個小時不要喝水，否則醒來就會水腫！以下是阿嬌的飲水時間表，大家可以根據自己的作息稍微調整，從起床就每隔兩小時飲一次水，每次飲150ml至200ml。

飲水黃金時間表：

07:00 起床後空腹喝1杯溫水，有助排便及排毒。

09:00 早餐後飲1杯溫水，提神醒腦。

11:30 午餐前飲水，能增加飽腹感，加強血液循環，令排毒效果倍增。

13:00 午飯後飲水，有效促進消化。

15:00 下午茶時間飲水，能提神解乏，有助減少零食。

17:30 晚飯前補充1杯水，會有飽腹感，能降低食欲。

20:00 口渴就飲，可預先補充入睡所需的水分。

抗糖減肥餐單

從阿嬌餐單的食物配搭可見，大部分都是以清淡方式烹調的綠色蔬菜如菠菜、椰菜等再加雞胸肉，很少澱粉質食材。而且阿嬌覺得減肥期間抗糖很重要，要盡量選擇含糖量低的食物，避開薯仔、山藥、番薯、香蕉、蓮藕、粉、米、麵等高糖食物，所以其減肥餐中的主食會盡量選擇粗糧。而中糖食物就有蘋果、荔枝、柚子、橙、橙子、菠蘿、櫻桃等水果，大家減肥期間可以照食，不過就要節制不能吃太多。

簡單速成去水腫

水腫同樣會令人顯胖，而阿嬌是易水腫體質，所以她日常特注重去水腫，早上會用冷水洗面，就連爽膚水都放在冰箱雪藏備用。睡前2小時會泡澡消水腫，並配合使用葡萄柚、茴香精油紓緩疲倦身心；睡眠時又會貼上足貼去除濕氣，好讓雙腿隔天醒來之後，保持纖瘦不浮腫。此外，她又會在日常飲食中，增加芹菜、冬瓜等具消水腫功效的蔬菜分量，而且不定時喝蘋果醋，從多方面管控身形，減少水腫。