驚變第2個鄧倫！賈乃亮急洗偷漏稅2.6億傳聞照出事

內地小生鄧倫陷逃稅風波，被罰1.3億元人民幣（下同，約1.57億元港幣），作品被除名、社交帳號被封、事業一鋪清袋，更令圈中藝人人人先危，早前就引發出章子怡、黃曉明等集體注銷「避稅天堂」工作室一事。點知尋日（23日）忽然傳出內地男星賈乃亮涉嫌喺直播時簽訂陰陽合同，隱匿佣金高達2.6億（約3.14億元港幣），屬發新一輪「逃稅風波」！

當晚「#賈乃亮2.6億」話題就喺網上彈出，直至24日凌晨，賈乃亮工作室瞬即去到多位網友帳號下評論要求刪除消息，稱偷漏稅係假消息、不要妄自猜測：「造謠內容是因為心虛，原造謠博主被起訴已經刪除該內容」。今日一早，賈乃亮工作室又發表聲明闢謠，指近日網絡不實言論，聲明稱有關賈乃亮「隱匿2.6億佣金」、「簽署陰陽合同」、「偷稅漏稅」等言論均嚴重背離事實，屬於惡意捏造的謠言。同時正告相關主體及平台對失實言論進行刪除、屏蔽。聲明指出律師團隊已完成公證取證工作，將啟動訴訟程序，追責到底。

賈乃亮工作室又稱本不想公開澄清佔用社會資源，通過私信勸刪謠言等方式與網友溝通，但謠言愈傳愈烈，故發表該聲明，點知就激嬲一眾網友，指佢哋咁做反而有威嚇成份，仲專登Post出「#賈乃亮2.6億」話題，戲言睇吓工作室會唔會去佢哋度留言。亦有人留言如果有此消息傳出，網友應該去向有關部門舉報，而非發動網上攻擊。