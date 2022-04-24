【移居加國】加拿大擬禁　外國人買樓2年

香港人愛買「磚頭」，尤其準備移民，買海外物業自住或投資，都滿有需求，難怪在香港人移民熱門地加拿大，在過去2年來，樓價竟上漲超逾50%，加上加拿大央行加息在即，令買家更加快「上車」，結果讓2月樓價漲幅破了紀錄。

加拿大房地產市場，向來都對外開放，對海外買家沒太多限制，但由於樓價增長過快，苦了當地居民，故此加拿大政府在最新預算案中提出，將在未來2年禁止外國人在當地置業，更表明會增加房屋供應，這對準備移民加拿大的你，會有影響嗎？

針對海外「非居民」投資者

加拿大新政策，初聽以為是「全封殺」沒有加國國籍的買家，但其實有關政策，並不適用於學生、外籍勞工或加拿大永久居留的外國公民，換言之它不影響長居當地的非加籍居民。

而加拿大「非居民」定義，是指沒有加拿大工作證或學生簽證，亦沒有公民身份之人士，他們在加拿大境內最多只能停留6個月，按現行政策，他們在加拿大置業，除了在部分省份（例如卑詩省或安大略省）要被徵收15%-20%海外買家稅外，基本上沒多少限制；但新政策相信是針對這類「非居民」買家，希望可歇止他們在未來2年炒賣，甚至有意徵收他們的物業空置稅。

不過有當地地產同業表示，新政策最影響的，其實是二手物業市場，但海外買家只佔當中約3%，而且他們亦可改買樓花避過限制，故此估計樓價未必受壓。

買加拿大樓花該注意甚麼？

為甚麼海外買家買加拿大樓花可避過「禁買令」？事關加拿大擬禁止海外買家置業的期限據說只是2年，如果他們改買樓花，其性質只如同簽約，而且加拿大樓花建造期一般也超逾2.5年才落成，故此買樓花很可能不受禁令影響，而收樓時物業亦通常已隨樓市升值。不過買加拿大樓花，也必定有相關風險，以下幾點尤其要注意：

（1）首期最少35%

由於身份的差異，屬於非加拿大居民的海外買家，無論你是購買加國一手或二手物業，都需要支付樓價的35%作首期，銀行最多也只能批出樓價65%的按揭，故此買家必須有充足預算。幸好加拿大樓花樓價，通常比二手樓便宜，而且訂金一般也分4至5期繳付，付款期可長達1年，時間相當充裕

（2）沒法即時收租

加拿大房屋空置率只有1%，租金回報率平均也有3至4厘，所以出租率和回報也算不錯，但買樓花自然不能即買即放租，投資回報時間較長。不過即使買二手樓能出租，業主也得給加拿大政府繳交25%所得稅，算有得也有失。

（3）加拿大也有爛尾樓

加拿大樓花，有別於香港，加拿大新盤樓花一般都要售出70%以上單位，發展商才能跟銀行貸款建造，故此建築時間可長達數年，所以過程長自然變數多，難怪在多倫多也曾有一些樓盤在出售後要退款；故此選購樓花時，盡量選擇有實力的建築商，對規模小及建設不多的，必須審慎考慮。