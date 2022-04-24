Game迷注意　新派電競補品速報

十個男人九個鍾意打機，各廠商亦好識做，不時推出各類電競「補品」，最近就有唔少面世，款款都可提升戰鬥力！

輕巧超耐用

電競滑鼠幫助速度與精準度的提升，SteelSeries Aerox 9 Wireless是品牌首個為MMO和MOBA遊戲度身訂造的無線滑鼠，重量僅為89g，減低移動所引致的手部疲勞。機身細細卻設有12個可編程按鍵，其NextGen Golden Micro IP54按鍵更足以應付8,000萬次點擊，較其他電競滑鼠耐用高出3倍。它充一次電就可用180小時，更支援快速充電，充電15分鐘便帶來40小時電量。

長坐勁舒服

Logitech G旗下Embody是業界第一款符合人體工學設計的電競椅，由廠方與知名家具品牌Herman Miller聯手近兩年開發而成。座椅針對人體壓力分布及生理曲度而設計，無論任何坐姿都為脊柱提供足夠支撑，並特別於厚墊注入銅顆粒的冷卻泡沫，減少長時間使用的熱量積聚，打通宵機都保持涼爽！另外，座椅的深度與高度均可調校，內置BackFit把手仲可根據脊柱彎曲度進行微調，確保視線與顯示器保持同一水平線。

打機零死角

Linksys Atlas Pro雙頻Wi-Fi 6路由器採用Velop Intelligent Mesh 技術，每個節點可覆蓋高達2,700平方呎，解決任何死角；加上6個並行空間串流，傳輸速度高達5.4 Gbps，即使關埋門在睡房打機，也能享受流暢的Wi-Fi網絡。針對頻寬不足的家庭，它可選用擁擠較少的5GHz頻段，同時設有DFS模式，自動選擇干擾級別較低的頻道，減少來自其他相鄰網絡的干擾。