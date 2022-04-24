黎美言怒轟前隊友冇品博宣傳　斷言HotCha永不重組

前女子組合Hotcha解散多時，但依然不時被翻出不和事件，早前成員Regen（張惠雅）受訪被提到同隊友嘅拗撬，佢直言同Winkie（黎美言）嗌交最多，更指：「個人比較『大剌剌』啲，未必個個人都頂得順佢嘅性格。」

此言即辣着Winkie，於社交網上載千字文還擊！其中Winkie怒轟Regen借佢宣傳新歌，鬧爆對方虛偽、無品、無團隊精神兼自私：「其實你過好自己人生，我覺得冇必要再喺你訪問度提起評論我，我哋已經係分開個體。因為對我來講，我都頂唔順你哋性格，人前人後一套，無team spirit，全為自己私心。我鍾意一齊成功而唔係分開成功，所以係我唔玩。」又暗示昔日曾被對方出賣：「一路以嚟，做咁多小動作傷害我，我覺得咁多年，手指只係識指向人，可以試吓檢討吓你自己高傲自滿嘅性格，都末必頂得你順。」

雖然今年組合踏入15周年，不過Winkie就斷言無意再重組：「無奈我一直為咗大體，唔想影響大局，隱藏自己感受多年，很痛苦。啞忍15年我現在終於落到決定，我覺得坦誠善良相處，絕對好過畀人出賣。我正式宣布呢個組合我唔會再有興趣重組，粉絲們抱歉，15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會，最後我選擇自己心靈行先，你無辦法想像忍耐15年有幾受傷害。」

而Regne亦有就事件致歉，解釋原意係想指Winkie性格率直未必好多人接受到，但自己就非常樂意與對方相處，無奈因講嘢唔叻，令意思有所誤解，又直指訪問內容被斷章取義，故承諾不會再回應任何有關Hotcha的問題。