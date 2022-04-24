開番晚市堂食，唔少餐廳食府更乘機推出堂食餐飲優惠，讓大家便宜賺到盡，開懷大嚼！

火鍋控喜訊

身份證有5字勁多折

香港人鍾意食火鍋，無分季節，而北角的滾得囍宮廷火鍋小炒為慶祝五周年店慶而推出限定優惠，由即日起至5月31日期間，只要身份證有「5」字即送炸響鈴一份，兩個5字除送炸響鈴外，還享88折，餘此類推，最多享低至58折，差不多以近半價享用宮廷式火鍋呢！而食店招牌菜多多，湯底有愛新覺羅吊筒花膠雞湯鍋、招牌康熙花膠雞湯鍋、道光四川麻辣鴨血湯鍋、順治特色卜卜蜆鍋等選擇；火鍋料則有日本九州佐賀A4黑毛和牛、伊比利亞橡果豬等。

壽星送蛋糕兼享78折

如果巴絲打是1至5月壽星兼火鍋控，於即日至5月31日到銅鑼灣「火鍋隨意門」打邊爐可享78折優惠之餘，仲免費送Tiramisu蛋糕添呢！食店主打旅遊主題，可以乘打邊爐之便感受一下法國、土耳其、日本及宮廷風味，連餐具都因應四個內裝主題國家而設，打卡一流。湯底方面，有招牌花膠雞湯鍋、黑白滷水鴨血濃湯鍋、惹味黑胡椒卜卜蜆雞湯鍋等選擇；火鍋料則有手切頂級安格斯牛肉等。於優惠期內自攜蛋糕更免切餅費，可以趁機與親友打住邊爐慶生喇！

東南亞美饌

和食限時激賞

喜歡日本菜的就不要錯過人氣日式料理餐廳「日本野」於即日至5月12日期間（公眾假期除外）推出的「第二主食半價限時激賞」，於午市或晚市柯打主餐牌內任何主食，並於落單前讚好餐廳Facebook專頁及分享指定貼文，即享第二客主食半價優惠。主食方面，午市選擇唔少，好似三文魚蟹籽丼、咖喱牛肋條配飯/烏冬、特選刺身拼盤定食等；；而晚市主食則有石燒吉列霜降牛小排、和牛壽喜燒、葱三文魚三文魚籽丼、精選角切魚生丼等。另外，還有日本小食、大阪燒、刺身、壽司等，食材新鮮，選擇多多。

新店開業限定賞

泰菜可以話係唔少港人至愛菜式之一，而「泰Thaiolog」於旺角開設第二分店，由即日起5月21日推出分店開業限定雙重優惠，包括午市優惠的身份證號碼有「2」字享個人8折優惠，括號內有2字則享免費午市套餐；而晚市優惠則身份證號碼有「2」字於可享全單8折優惠，括號內有2字就享免費海南雞或生蝦刺身。而餐廳主打正宗泰菜，有多款經典泰式滋味，包括咖喱炒軟殼蟹、虎蝦海鮮冬蔭功湯、泰式鮮蝦炒金邊粉、青檸明爐魚烏頭等，大擦泰滋味超開心！