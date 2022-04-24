聲生不息︱炎明熹逆境突圍　變身小歌后先拔頭籌

由炎明熹（Gigi）、李克勤、林子祥、葉蒨文、楊千嬅以及曾比特等參與，無綫與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》今晚（24日）首播，16位歌手分為男女兩隊比賽，對戰前，觀眾已對歌手們即將演繹的作品原曲賦予期待值，林子祥的《耀出千分光組曲》與內地歌手劉惜君的《執迷不悔》均獲得最高期待值，之後每個回合一對一比賽，全場累積票數最高的一隊，便會成為本場獲勝隊伍。

首集中，女隊連勝兩局之後，炎明熹自告奮勇「舉手」成第3個出場，與內地組合「魔動閃霸」對戰，無懼以一敵二，雖然炎明熹演唱的《蜚蜚》期待值低於對方，歌曲稍為輸蝕，不過，節目組於賽前特別播放片段向觀眾介紹炎明熹，並且有張學友、譚詠麟、莫文蔚等前輩拍片支持，並且給予她很高的評價，為Gigi打氣！

於後台頗為緊張的Gigi，一上台即「變身」小歌后，發揮甚具水準，真假音都演繹得相當到位，層次感十足，獲得不少稱讚！Gigi最後亦不負眾望，以56%的投票值撼贏魔動閃霸，在台上她還展示其幽默俏皮的一面，笑言：「我覺得非常的開心，我的耳朵是不是紅了？」還露出耳朵給觀眾看，主持之一王祖藍則搞笑謂：「不止耳朵紅，你看她那個劉海……」炎明熹即刻笑言：「我劉海都紅了嗎？」相當可愛，不過，最後她亦回復正經地表示：「今天唱歌的時候，好像比較放鬆，我在看到大家的揮手，然後我就嗯，謝謝大家，然後我就繼續唱。」

除了Gigi表現亮眼，另一新生代歌手曾比特（Mike）亦獲得不少讚賞，他所獻唱的《初戀》更勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並且成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手！首度在內地節目大展歌喉的Mike，由於表現亮麗成焦點，就連他的「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議對象，Mike在台上笑言由於頭髮體積龐大，以致拍照及錄影期間都要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意人物，相當搞笑。

於節目尾聲時，16組歌手共同演繹樂隊Beyond的經典歌曲《海闊天空》，繼而引發全場大合唱，當中王祖藍忍不住唱兩嘴，還表現相當投入，而葉蒨文則興奮得走落台，遞咪給現場觀眾唱埋一份，當唱至副歌時，場內吊於半空的大屏幕播出Beyond演繹的歌聲，如同與全場人士隔空對唱，祖藍見大會突如其來的一舉也表現愕然。