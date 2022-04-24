Lamborghini Huracán Tecnica　「雙面」超跑

定位介乎於Huracán EVO後驅版和強調賽道激情的Huracán STO之間的全新Huracán Tecnica，尾部經優化設計，配備全新垂直後車窗及重新設計的輕量化碳纖維引擎蓋。（互聯網）

林寶堅尼(Lamborghini)最近為在公路及賽道上追求純粹駕駛樂趣及絕佳生活方式的駕駛者打造的一款全新V10後驅車型—Huracán Tecnica。

其定位介乎於Huracán EVO後驅版和強調賽道激情的Huracán STO之間，搭載的5.2L V10自然吸氣引擎，能輸出高達640CV強大馬力(較Huracán EVO後驅版+30CV)，在6,500rpm時峰值扭力可達565Nm，0-100km/h加速僅需3.2秒。

淨重1,379kg的輕量化Tecnica，採用重新調校的LDVI（Lamborghini Veicolo Dinamica Integrata）林寶堅尼車輛動態控制系統、截然不同的多種駕駛模式和專門調教的懸掛設置，結合後輪即時轉向和創新優化的制動冷卻系統，讓駕駛者無論是在公路或賽道上均充分感受到Huracán Tecnica的超凡駕駛體驗。