險困廈門灣︱陳善渝內藏比堅尼行山咩玩法

女子組合Bingo成員Odilia（陳善渝）喺社交網上載旅行相，大晒佢嘅招牌長腿，仲見佢件沙灘裝裏面着咗紅色比堅尼泳衣，以為佢會去游水騷身材，點知原來走咗去行山，真係估佢唔到。

佢接受訪問時話，因為好耐冇離開香港去旅行，所以同家姐去咗西貢Staycation，就當去咗泰國一轉。雖然本地遊時間短，但都玩得好開心，因為啲風景好靚，啲水又清，本來打算落水游吓，但因為啲水有啲凍先取消咗提早下水禮。

佢又話呢個旅程好難忘，皆因佢差啲被困廈門灣：「搭船出去橋咀島，想去睇沙洲，但係太早嘅關係，未到潮退時間，就同家姐臨時去行山，覺得路程短，唔使換行山鞋，只係踢咗對拖，結果行到去廈門灣時，中午一點幾又曬又熱，原來着拖鞋行山係好攰，最慘我哋身上一支水都有，好徬徨。」

幸好喺無助時遇上救命恩人，主動送咗一支水畀佢哋解渴：「嗰個係嚟露營嘅年輕男仔，（要以身相許報救命之恩？）佢有女朋友係身邊喎，不過都好感激，今時今日仲有咁肯幫人嘅人。」而第二日，佢就過游水癮，約埋班Friend齊齊出海，着咗一件頭泳衣嘅佢，雖然冇魔鬼上圍，但勝在有無敵長腿睇。