CHILL CLUB頒獎禮︱姜濤「舞」得頂　炒熱氣氛

ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮今晚（24日）舉行，有近百位歌手出席，除了人氣男團MIRROR外，還有「歌王」張敬軒、AGA（江海迦）、鄭欣宜、泳兒、陳凱詠、林家謙等助陣，場面熱鬧。

眾歌手粉絲一早到場應援，姜濤、Ansonbean、ERROR及MIRROR成員Jer（柳應廷）粉絲為偶像打氣，將於本月底生日的姜濤，獲一眾「姜糖」為他準備生日布景板供粉絲「打卡」，他們拍照後便大叫：「姜濤Good Show，姜濤生日快樂！」非常有心。

而姜濤、Edan(呂爵安)、馮允謙、林奕匡、C AllStar、泳兒、AGA等先後上場獻唱為節目揭開序幕，穿上黑色性感晚裝的泳兒中門大開，大騷雙峰又晒纖腰，非常搶Fo！不過MIRROR絕不讓她專美，以一首《BOSS》跳唱歌大騷整齊舞姿，萬人迷姜濤更炒熱現場氣氛，頓時挽回分數。

頒獎禮開場表演時突然傳來「呯」一聲，原來有一名男工作人員跌落台，有兩人工作人員即扶起他，見他可以行走，應該無大礙。而「CHILL CLUB年度十大歌曲」開始頒發獎項，先頒發5首得獎歌，分別為第10位的RubberBand《Ciao》、第9位林家謙《神奇的糊塗魔藥》、第8位MC張天賦《記憶棉》、第7位C AllStar《留下來的人》、第6位Jer《狂人日記》及第5位張敬軒的《俏郎君》。

戴住口罩上台的軒仔表示：「上CHILL CLUB可以享受最好嘅音質，身為歌手係好開心嘅，上次坐喺台下睇騷，係3、4個月前嘅事，但覺得恍如隔世。」之後再到表演環節，MIRROR成員Anson Kong、Lokman、Jace（陳凱詠）、Anson Lo及鄭欣宜上台勁歌熱舞。緊接再頒4首得獎歌，第4位為Edan的《E先生連環不幸事件》、第3位都係MIRROR成員，姜濤《Master Class》，而第2位則是MIRROR圑歌《BOSS》，全體成員上台攞獎。

大會頒發4個幕後人奬項，「年度作曲人」為吳林峰，當他多謝坐在台下的許廷鏗鼓勵時，許廷鏗即眼濕濕，「年度填詞人」是黃偉文、「年度編曲人」Ariel Lai、「年度監製」得主Edward Chan。