相信大家都明白乜嘢叫「瓷器撼缸瓦」吧！兩者相比，好明顯陶瓷代表手工精細、氣質高貴，總之就係靚嘢咁解，所以有人將陶瓷用作形容詞，愛嚟讚美女人嘅胸形夠靚，好似今日為大家介紹嘅日本寫真女優岬愛奈，佢嗰對極品美胸就被稱為「陶瓷胸」！

肌膚白到透

之前講過日本寫真界有唔少女優都擁有一身雪白肌膚，今年27歲嘅岬愛奈都算係表表者。喺2017年開始拍寫真嘅佢，五官標致，眼神精靈，雖然塊面闊咗小小，但睇落都幾順眼，而且帶點輕熟氣質，所以被歸屬為姊系女優。身材方面，阿妹有一副婀娜豐滿嘅胴體，特別係胸前嗰對脹卜卜嘅F奶，真係勁吸睛，加上佢嘅肌膚雪白，透明感十足，因而有色白陶瓷巨乳之稱。

露出度極高

由於岬愛奈曾經以學校棒球隊成員身份進軍過甲子園，所以出道時備受注目，而咁多年嚟，佢嘅寫真映像作品長出長有，銷量亦相當理想，原因係佢敢於表現自己嘅健美身材，即使衣着嘅露出度極高，都照着可也，近期更不時全裸上陣，只係守住最後三點。

現身賽車場

話時話，岬愛奈都算靚女，何解佢冇好似其他寫真妹咁成日喺電視節目中亮相呢？其實，愛奈除咗拍寫真之外，仲有唔少工作，呢幾年就開始殺上擂台，為拳拳到肉嘅拳賽擔任舉牌女郎！最近佢仲因為加入咗8人賽車女郎團體G★Smil，成日要同班好姊妹喺賽車場騷首弄姿呢！