CHILL CLUB頒獎禮︱MC擊敗Edan奪新人金獎

ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮今晚（24日）舉行，頒發完4個幕後獎項後，大會安排一班歌手包括肥仔、193、Lokman、MC上台表演，但大會App的直播卻突然沒有畫面，只出現「只限香港地區收視」字句，令網民大表不滿鬧爆：「我都係香港人嚟㗎喎」，維持了五分鐘後才回復正常。

「CHILL CLUB 年度新人」的金、銀及銅獎得主為MC張天賦、Edan及193，被視為金獎得主大熱的Edan上台領銀獎時，面上未有流露失望之色，他表示：「我覺得好好彩，自己有好好嘅起步點，有好好嘅電視台、有MIRROR，有機會畀自己演出，畀大家認識到我，畀你哋關注到我，有呢個機會好難得，要對得住關注我嘅人，更加要優良自己，希望支持我嘅人都支持其他音樂人，咁樂壇先可以百花齊放。」

得金獎的MC張天賦喜形於色，笑不攏嘴：「哈哈哈，好開心，我未出道時只會關心首歌由邊位歌手唱，邊個監製、曲詞編全部都唔關心，但入行後，先知道幕後人，每個崗位都好重要，係不可缺少嘅角色。」

Dear Jane愈講愈錯

Dear Jane奪得今年大會增設「年度樂隊」金獎，主音阿Tim致詞時，口快快搞笑說：「真係估唔到，有你哋冇我哋。」現場粉絲及隊友大笑，Tim才知自己講錯，但他愈想糾正，就愈講唔到，最後才說：「有你哋有我哋。」Howie表示今晚得獎好開心，因為Dear Jane有名叫銅獎樂隊，成個Studio最多的獎座就係銅獎，所以感謝ViuTV頒他們金獎，令他們一嘗金獎滋味。

許廷鏗表演時，網上直播中突然有把工作人員聲音出現，有人不停講：「放心，你聽我講好Prefect，睇整體。」網民不停問發生乜事，有人留言：「恐怖在線。」