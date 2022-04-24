索女誘惑　點止灌迷湯

前輩教落，做男人要坐懷不亂，千祈唔好畀女人灌迷湯，問題係對方天生麗質、身材頂級，就算冇迷魂湯喺手，一樣可以迷到男人陀陀擰！其實喺情色世界入面，「湯（Soup）」呢個字都出現得幾密，仲會令好多人產生無限遐想呢！

Sex Soup 興奮汁液

情色俚語好多時唔能夠照字面解，「Sex Soup」就係一個好例子，如果中文直譯，你會問乜嘢係「性愛湯」？其實佢嘅真正意思係指，女人嘅蜜洞喺興奮時所產生嘅愛液，亦可解作男人喺高潮一刻爆射嘅汁液。提起愛液，大家知唔知當中有乜嘢成分呢？原來呢啲陰道壁嘅滲出液體含有水、吡啶、角鯊烯、尿素、醋酸、乳酸、醇、二元醇、酮、醛等等，主要作用係令蜜洞變得潤滑，等曳曳過程變得更暢快。

Warm Soup Spoon 被窩啱玩

考吓大家，知唔知「 Warm Soup Spoon」點解？當然唔係「暖湯匙」咁簡單，而係一招好啱喺被窩內進行嘅性愛體位，玩法同側身背向式差唔多，即係女方背對男伴並排側躺所進行嘅活塞運動，分別只在於男士喺衝刺時，手掌要不斷搓弄女伴嘅胸部或私處，透過掌心嘅溫度嚟令女伴有溫暖感。性學家指出，呢一招嘅好處係男女雙方嘅身體互相緊貼，可避免體溫流失，所以好適合喺凍冰冰嘅環境下進行。

《MILF Soup》 經典系列

講到片名有個「 Soup」字嘅四仔，由Bang Bros推出嘅《MILF Soup》都算係招牌作。話說呢個長壽四仔系列早喺2007年3月推出第一集，當年由Darryl Hanah、Puma Swede、Neesa等4位脫星演出，單睇呢個卡士只有當年31歲嘅Puma Swede較有名氣，所以片廠起初對呢個系列唔係太有信心，殊不知呢位來自瑞典嘅脫星勁有戰鬥力，床上風格狂野，加上一對激凸巨乳同易濕體質，令作品大獲好評，亦成功打響呢個以人妻為主題嘅經典系列。

同場加映：「錢湯生招牌」春宮涼

講起「湯」字，有睇開日本AV嘅朋友，相信都會諗起「錢湯」，即係公共浴場咁解，而呢套由SOD喺2017年推出嘅《錢湯看板娘》，更加係當中嘅人氣作。所謂「看板娘」，即係生招牌嘅意思，而孭飛演出嘅女優就係春宮涼。喺1996年出生嘅春宮涼，2015年出道，集童顏、巨乳兩大賣點於一身，尤其係嗰對35吋F奶，確係迷倒唔少男人。亦因為呢個緣故，佢喺2016年獲MAX-A專屬合約，之後轉做企劃單體女優亦不乏演出機會，只係產量唔多，直至2018年，佢突然喺社交平台消失，自此便淡出AV界。