鄧麗欣意大利亮相新片首映　被觀眾熱烈反應感動

第24屆烏甸尼遠東電影節昨日（23日）於意大利正式展開，鄧麗欣（Stephy）與馬志威（Edward）主演的電影《12日》入圍該影展競賽部分，競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎項。身為主角的Stephy特地飛抵當地，昨晚出席電影《12日》於當地舉行首映禮，穿上仙氣長裙的她，風頭十足，甚受歡迎。

疫情下國際影展復辦，更可與觀眾一同欣賞電影，Stephy直言可能因此觀眾也特別熱情：「據我所知今屆的烏甸尼影展也是自疫情以來，首次有現場觀眾入場一齊睇戲，可能因此觀眾反應好熱烈，會畀到我好多的感動！」其實於影展舉行前，她都有少少擔心當地人及其他國家觀眾，會否對香港地道的婚姻愛情故事有所共鳴，直至該片放映時，她看到現場觀眾的即時反應，雖然笑點和香港觀眾不同，但見到外國觀眾都看得很投入，令她鬆一口氣。

今次難得到訪意大利，她於影展後會多留當地數日才回香港。出席影展活動外，她也不忘品嘗當地美食，不過往往因時差，總是食晚餐食到一半，她便會想瞓覺，十分搞笑。