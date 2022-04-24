Anson Lo奪男歌手金獎被指造假　姜濤粉絲：早知睇無綫！

ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮今晚（24日）舉行，Anson Lo（盧瀚霆）力壓好兄弟姜濤首奪「年度男歌手」金獎，他更憑《Megahit》攞得「年度之歌」，不過網上有人支持，亦有反對聲音，有人覺得賽果「造假」，瘋狂洗板，有粉絲戥姜濤不值：「Anson Lo攞獎不能服眾，姜濤攞獎服眾啲」、「早知睇無綫」，甚至對Anson Lo作出人身攻擊，反應非常激動。Anson Lo上台攞獎時坦言呢刻好緊張，他表示自己唔會放棄：「我會繼續去做自己鍾意嘅跳唱歌，多謝大家對我嘅包容，我知道自己仲有好多不足，仲有好多地方要改善，我唔會唔理。」

Anson Lo得男歌手金獎時，指要多謝MIRROR隊友：「我哋踏入出道第4年，唔係MIRROR嘅出現，冇人會想留意我、關注我，最近我哋每一個成員好似有啲好疲倦感覺，其實我哋12個幾攰都好唔會嫌攰，因為我哋做緊我哋鍾意嘅嘢，我哋會續努力。」而男歌手銀姜濤，姜濤說：「上年我講過相信我哋將來會成為亞洲第一，我覺得今晚在座各位已經係，我好愛呢個地方，只要大家唔放棄我哋，我會永遠唱歌畀大家聽。」銅獎得主是林家謙，他坦言對自己創作比較有信心，但最近都有試唱人哋的歌，感覺都幾好。

「年度女歌手」金銀銅獎分別是鄭欣宜、Serrini及陳蕾，欣宜上台拎獎時說：「多謝各位投票畀呢個死中女。」Serrini表示今晚叫阿妹來睇騷，但阿妹拒絕，不過當她告之有MIRROR同林家謙，阿妹即問時間地點。

而MIRROR則以大熱姿態奪得「年度組合」金獎，銀獎是C AllStar，ERROR得銅獎，而MIRROR及成員成頒獎禮大贏家，合共擸得9個大獎。