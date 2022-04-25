【是日通勝】

農曆三月廿五

壬寅年 甲辰月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、39、40、46

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：八卦話題最好少參與，可避免好運氣被拖低。

金牛座：某件事讓你舉棋不定，建議向信任的人求助。

雙子座：好奇心重，多接觸新事物，有利於個人成長。

巨蟹座：財運較差，無視投資風險，有可能損手收場。

獅子座：事業上不乏拓展視野的機遇，務必好好把握。

處女座：工作佔去大部分心力，處理感情事分身乏術。

天秤座：說話要經大腦，顧及別人感受可建立好人緣。

天蠍座：愛情運平平，不如跟親友聯絡，可排遣寂寞。

人馬座：情緒不穩，花錢買開心難治本，要適可而止。

山羊座：生活陷入困境，麻煩事一波未平一波又起。

水瓶座：受到別人干擾，謀事多阻滯，內心忿忿不平。

雙魚座：好勝心強，惟小心眼高手低，遭受小人暗算。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 遇小人

鼠：事業運強，獲貴人提攜，前途一片光明。

牛：謀事洞悉先機，你的意見易獲他人認同。

虎：是日沖煞，凡事多忍讓，提防小人作惡。

兔：有令人羨慕的好運氣，容易獲貴人賞識。

龍：獲財神眷顧，不乏求財機遇，勿失良機。

蛇：貴人力撐，展現才華好時機，好好把握。

馬：待人謙遜，多聽意見，對個人成長有利。

羊：財運非常好，別待薄自己，花錢買開心。

猴：靠山多多，即使遇上困難也能應付自如。

雞：桃花運極佳，有月老牽線，易覓得良緣。

狗：運勢一般，謀事要提高警惕，步步為營。

豬：諸事不順，壓力沉重，與人合作要小心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

路過了繁華便知道平淡最真

世界怎樣變，先變好自己，同時別人也會對你有所改變。面對當今世運，不少人在談論九運，嘗試探討自己所屬生肖會發生甚麼變化，然而今天的事今天辦，保到自己及家人才有條件去談其他理想。

中華文化萬法歸宗，甚麼《易經》、五運六氣、《黃帝內經》等等，能把握應用，首要掌握自己五行喜忌，再配合當時節令變化來進行調節，只要有安全健康的身體，自然遇到甚麼事情都能過關。

在新冠疫情仍未找到破解玄機的情況下，首先保住自己及家人性命，再談往後，有命才見證到甚麼是九運。舉例，今年是木運太過之年，不管五行木多或木少的人，木旺乘土使得大部人都有脾虚，出現食欲不振、消化不良、肢體沉重、煩躁不安等問題，脾土受邪，土應脾胃，脾胃虚弱，土不生金，以致肺金不足，故新冠肺炎防控仍需要努力，因此健脾和胃、補氣補虚乃時令養生之重。建議不餓不食，避免積食，少吃生冷，增減衣服。吃些薑糖補中，可生中焦陽氣，又可養血，培土生金，提升肺的免疫力。

先賢云：「萬物皆為藥。」關鍵在於適時適地找對機遇來應用。

網上流傳一句說話：「人生，有橋橋渡，無橋自渡。」人生的故事有千百種，每個人的故事有不同版本，不可能用一種生肖來論一生命運，周恩來總理曾對一眾外國來賓用十二生肖來演繹不同性格關係，外國人則用星座來論述。每個人在燈火闌珊時，總會有回眸，感觸因緣際會時，總會留下溫暖。

生命的路上，欣然於每一程山水，釋然於每一次回眸，怡然於當下，不為誰改變，也不錯過屬於自己的風景線，經歷了冷暖，便知道陽光的燦爛。