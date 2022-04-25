着衫都冇自由！連詩雅狠飛控制狂男友：唔會愛得卑躬屈膝

藝人連詩雅（Shiga）夥拍胡鴻鈞（Hubert）於無綫熱播劇《金宵大廈2》單元「嫁衣」內，上演一段「驚嚇的唯美愛情故事」，就連當事人Shiga亦形容：「劇本睇到最尾嘅時候，我真係起晒雞皮。Hubert對我嘅追求全部都係一個局，一切唔係咁簡單，但佢又真心愛我，所以令人更加痛心！」

劇中Hubert是個擁極度控制、佔有欲的人，對Shiga的行蹤一定要瞭如指掌。問到她可有遇過類似性格的另一半？她透露：「對方係我初戀男友，當時大家仲讀緊書，同時將愛情放到好大，嗰時又唔識表達自己同處理情緒問題。好記得佢好緊張我平日嘅衣着打扮，放學要脫咗校裙換體育衫走，因為佢唔想其他男仔望我。約佢出去食飯，件衫唔可以露鎖骨位、條裙一定要及膝，如果唔係就要由尖沙咀搭巴士返沙田換衫！」

拍《金宵2》心寒

就這樣交往了一年，Shiga發現對方「愈嚟愈控制唔到自己」，擔心有朝一日對方會「郁手」﹕「我係嗰種唔會逼自己卑躬屈膝嘅人，加上覺得戀愛去到有一方盲目咗，就真係要分開吓，透過分手去認識及面對自己，先會知道日後點樣同人相處。（你提分手佢有乜反應？）喊囉！冇幾耐佢就移咗民，我哋到依家都會間中問候吓，佢係唯一一個我分咗手仲可以做朋友嘅前度。（依家男友陳家樂唔會咁對你啩？）你去問佢啦，應該咁講，我身邊嘅朋友唔會有呢啲性格嘅。」

問到拍攝時可有遇上靈異事？Shiga說：「我哋大部分時間開夜班，個廠房成萬呎，行入去已經心寒，尤其去洗手間嘅時候，試過光管好似有聲咁，惟有叫人陪仲要快啲走。（少飲水免麻煩？）拍嘢我都少飲咗水嘅，但驚心生腎石呀。（邊場戲考到你？）有場戲講我對住Hubert，由淡然去到激動，然後再冷靜，一Take過拍咗5分幾鐘，有難度但我好鍾意。」