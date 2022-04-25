東方日報C1：炎明熹霸氣挑機　孖千嬅響頭炮

無綫重頭綜藝節目《聲生不息》昨日首播，與ViuTV《CHILL CLUB推介榜》對撼，《聲》首集分為男、女歌手對戰，戰況激烈，炎明熹無懼以一敵二，最終女隊成功撼贏林子祥、李克勤所在的男隊，奪得首集總勝利，千嬅更憑《無條件》奪得「最受歡迎金曲獎」，威盡全場！

由無綫與內地芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》昨晚首播，集合16位內地、香港實力派歌手，包括林子祥、葉蒨文（Sally）、李克勤、楊千嬅、李健、曾比特、李玟、周筆暢、安崎、毛不易及劉惜君等，分為男、女兩隊作賽，打頭陣是「夫妻檔」參戰的林子祥與Sally，林子祥以《耀出千分光組曲》與獻唱《祝福》的太太對撼，結果賽前「牙擦擦」揚言不會輸的他，被Sally以66%得票率撼贏。

前「奶爸」克勤激讚

其後兩組勢均力敵，當中第3回合由炎明熹自薦出場，表現進取，與內地組合「魔動閃霸」對戰，無懼以一敵二，賽前更獲張學友、譚詠麟、莫文蔚等前輩拍片打氣。在台上發揮水準的她，真假音都演繹到位，令坐在後台、曾任《聲夢傳奇》「奶爸」的李克勤忍不住大讚：「真假音用得蠻好！」最終她亦不負眾望勝出，得票率更比同隊的楊千嬅及李玟更高！事後她在台上受訪，自爆獻唱時心情極之緊張，更以招牌害羞Style問主持自己是否「耳朵紅了」，主持之一的王祖藍搞笑說：「不止耳朵紅，你看她那個劉海……」炎明熹即笑說：「劉海都紅了嗎？」相當幽默。

女隊另一猛將楊千嬅以《無條件》出戰，雖不敵內地歌手李健的《如果沉默是金》，卻贏得「最受歡迎金曲獎」，亦是唯一女將單拖得獎，她大讚這首歌很有力量，不忘感謝原唱的陳奕迅。

經過一番激烈「聲」戰，首集最終由女隊勝出，與現場觀眾一起合唱「觀眾選擇金曲」Beyond的《海闊天空》，氣氛熱烈，至副歌部分，大屏幕播出Beyond的片段「隔空對唱」。下周日將播出第二集，再有一番惡鬥。

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