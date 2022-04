《閃電俠》大玩多元宇宙　已故「超人」基斯杜化李夫起死回生？

潮流興超級英雄電影大玩「多元宇宙」,即將下月上映的漫威超英片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)亦傳將有不同時空的「鐵甲奇俠」以及「X教授」出現,而另一邊DC亦有樣學樣被傳將來年上映的《閃電俠》(The Flash)電影加入「多元宇宙」元素,除了有之前公布的米高基頓(Michael Keaton)以及賓艾佛力(Ben Affleck)版的「蝙蝠俠」之外,近日網上就盛傳兩位已故的80年代電影版「超人」基斯杜化李夫(Christopher Reeve)以及60年代電視版「蝙蝠俠」Adam West亦會在片中出現!

據知兩位已故男星將會與男星Barry Allen飾演的電視版「閃電俠」同場出現,不過他們只會客串演出,亦不會與「閃電俠」有對手戲。他們只會在自己的時空出現對抗敵人。有指他們不會以電腦特技效果重塑出現,而是會用回一些舊的片段。

除了兩大超英角色重現之外,蓮達卡特(Lynda Carter)主演的70年代電視版「神奇女俠」亦會在片中出現。