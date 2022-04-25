【心理測驗】戀愛氣球　送來下半年愛情運

2022年已經過去了3分之1，最一雙一對的情人節已經過去，單身的你是不是感到羨慕？想知道自己今年還有沒有機會成雙成對，不如先來玩一玩日網《Shinri》中的一道愛情測驗題，測一測你今年的戀愛運勢，尋找一下你追逐愛情的方向啦！

【問題】

2022年的氣球即將完成，但最後一個氣球卻飛走了，憑直覺你認為這個氣球上印刷的是甚麼？

A.年份

B.星星圖案

C.老虎圖案(本年生肖)

D.感歎號

【結果分析】

A.潛在的對象就在身邊

下半年你的身邊可能會出現一個合適的對象，對方可能是你的工作夥伴或認識已久的朋友。即使你們不一定身處在同一處，但總有一些事情把你們連繫起來。要是你發對對方存有好感，甚至帶着曖昧的相處，不妨提出單獨約會，藉以加深你們的感情，甚至會有閃婚的可能。想要尋找未知邂逅的人，可以實行自己的浪漫邂逅方案，說不定有意外收穫呢！

B.大膽嘗試助找新對象

想尋找戀愛對象，又或需要突破一下自己，可嘗試改變你的衣着、風格，或者培養新的愛好，有空時就四處走走，主動認識新朋友，因為你的潛在對象有可能是一個迄今為止你未曾遇過的類型，你可以嘗試去自己平日極少甚或不會現身的地方，尋找一個心動的可能。

C.增加個人反差萌魅力

如果想加持自己的戀愛運，你可以嘗試為自己加添反差萌魅力；例如平日走行成熟路線的你，不妨加入一些可愛元素，又或喜歡性感路線的偶爾換一些街頭風格的服飾。從衣着、髮型去製造一些反差感，或者可以為你增加一些未想過的桃花。

D.勇敢表達真正的自己

其實你最需要的是做自己，因為日常你老是顧及別人的感受、思前想後，所以並沒有充分地表達出最真實的自己。如果你可以誠實地表達個人想法及展現你的個性，相信會更容易吸引到喜歡你的人，當有想見的人、喜歡的人，就大膽地去見面，並向對方表達自己的好感，這種直白會令你更有魅力。