失落男歌手　張敬軒甘心輸畀AL：佢攞理所當然

歌手張敬軒（軒仔）在《CHILLCLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮中獲得歌曲一獎，他透露今次是首度參加該頒獎禮，故隆重打扮到場，戴上逾136萬胸針，而身上所有飾物合共價值近200萬，對於賽果，他表示：「得到第一個CHILL CLUB嘅獎覺得好正。（但只有一個獎。）人哋奉旨畀你㗎？重要係當參加一個大Party咁好開心，而且唔係只有我一個人努力，大家都好努力。我之前講過我今年會由新人開始，作為新人有個獎攞已經好開心。（但你冇男歌手獎？）再嚟過囉！我仲未退休，今年MIRROR個熱度大家都見到，Anson Lo無論歌同廣告都好勁，佢攞都係理所當然。（姜糖戥姜濤唔抵。）MIRROR咁多位成員都咁勁，我自己估都係咁上下，大家差嘅距離應該好少，現場氣氛好好，邊個攞都開心。」

另外，軒仔今年一月的紅館個唱因疫情而暫停，最近宣布5月「復騷」，但因防疫條例限制入座人數，以至由原來的8場變16場，他坦言有點失預算，但會抱持審慎態度去等待政府防疫政策的公布，最感動是觀眾沒有退票：「有啲人移咗民都冇退票，仲私訊個票尾畀我睇，有幾個因為身體問題，等唔到就已經過世，所以我就算戴住口罩唱歌我都想做，最緊要係符合防疫指引，希望通過演唱會帶啲娛樂俾大家。除咗藥物、疫苗同防疫措施之外，人嘅心情都好重要，音樂可以幫助大家釋放情緒同增強抵抗力。」問到體力上是否支持得住？他稱經過上次演唱會學到不少東西，故不太擔心，只是母親已返回內地，欠缺了阿媽靚湯，又寄望其他歌手的演唱會也能平安順利地舉行。