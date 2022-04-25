Jimin@BTS被爆拖欠健保費　事務所承認過失

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）成員Jimin昨日（24日）被爆曾因拖欠健康保險費而被扣押價值59億韓圜（約3,779萬港元）的物業，消息指他因為長期身在海外而未知道拖欠健保費的事，其後他已補交所有費用。

據悉韓國國民保險工團龍山分社今年1月因為Jimin未繳交健保費，所以扣押Jimin位於首爾龍山區的豪宅Nine One漢南，而因為Jimin已經繳付費用，工團已於本月22日取消扣押其物業。

BTS所屬的Big Hit Music事務所承認是他們的過失：「寄往藝人宿舍的郵件是由公司代領，但在轉達給藝人的過程中出現遺漏，Jimin從去年年底開始因為BTS的海外行程和放長假等原因而未能及時知道未有繳付健保費的事，他發現之後已即時繳清所有費用，現時事件已經解決。」

另外，Jimin與歌手好友河成雲為劇集《我們的藍調時光》合唱的主題曲《With You》於香港時間昨晚（24日）10點公開，隨即登上美國、英國、日本、法國、德國、紐西蘭、加拿大及澳洲的音樂排行榜冠軍，4小時後更同時稱冠100個國家的排行榜。