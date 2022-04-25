MIRROR掃9獎成大贏家　姜濤撐AL攞獎唔會傷感情

人氣男團MIRROR成為《CHILLCLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮最大贏家，組合及隊員個人合共橫掃九個獎項，相當犀利，其中Anson Lo（盧瀚霆）包攬兩個大獎包括年度男歌手金獎及年度之歌，姜濤則屈居男歌手銀獎，不少姜糖不滿賽果，並戥偶像不值，甚至質疑票數造假。

Anson Lo謙稱沒有想過獲兩項大獎：「尤其男歌手獎諗都冇諗過，今次嘅成績係12個人嘅努力促成，因為係由12個人慢慢去經營，冇MIRROR就冇咁多廣告同工作機會，最重要係12個人一齊。」對於有網民質疑Anson Lo的票數造假，隊長Lokman （楊樂文）代為解圍說：「咁要搵會計師。」姜濤亦忍不住搶咪說：「邊個攞獎都戥佢開心，每個人都值得攞，更何況係自己隊友。（有指姜濤及Anson Lo嘅粉絲在網上爆罵戰。）我一直知道呢件事，我哋嘅感情唔會因為呢啲事而影響，大家唔使擔心，我從來唔會叫粉絲投票畀我或者MIRROR，只係會叫大家投畀自己鍾意嘅歌手，如果每年都係我哋攞獎即係代表樂壇無進步，我甚至希望將來有比我哋犀利嘅人出現。」

之後Anson Lo接力拆彈，他坦言隊友間有競爭及比較在所難免：「組合就會有呢啲問題，但我哋心知無論外界點樣比較都好，都唔會影響到我哋嘅關係。」提到有「姜糖」因不滿賽果而提早離場，姜濤解釋理解部分粉絲太錫他：「但希望大家注重番音樂本身，音樂係冇勝負之分，音樂只有享受，希望大家享受呢個騷，返到屋企沖個靚涼享受一下。」他又希望每位香港人都可以支持本地歌手，令香港音樂成為亞洲驕傲。Anson Lo表示每位隊友出歌，大家都很期待，Lokman即趁機宣傳組合即將推出新歌。

另外，談到整體成績，Lokman表示滿意：「有獎攞就滿意，多謝大家支持，有獎就開心，無論多與少都冇影響心情，最緊要大家鍾意。」Edan（呂爵安）繼叱咤頒獎禮後，新人獎再次敗給MC張天賦，問他會否不開心？他笑言：「肥仔（梁業）同Lokman新人獎都冇，佢哋喺後台喊，我有都偷笑。其實我同MC都係朋友，大家有兩句，抱住平常心，大家唔會因為呢啲比較而有裂痕，唔同粉絲都有各自喜好。（你辭演《百萬同居計劃》？）因為疫情關係而令好多工作延期，檔期撞咗另一套劇，所以接唔到，都覺得可惜。」對於有傳Anson Lo穿針引線推薦陳漢娜入劇組，Anson Lo否認，並指對方沒有參演。