193自認唔值攞新人獎　為Cafe爭議反擊：要平去食兩餸飯

男子組合ERROR首次在CHILLCLUB頒獎禮中奪獎，獲得年度組合銅獎，而成員193（郭嘉駿）亦得到年度新人銅獎，對於今次零的突破，他們笑言因為今次頒獎將樂隊及組合獎分開，否則他們未必有份，193說：「唔分嘅話，我哋排名可能係5、6、7、8，希望下年都係將兩個獎分開，否則上唔到台。」

肥仔（梁業）失落新人獎，Edan（呂爵安）受訪時笑指對方在後台爆喊，肥仔否認：「黐線！無可能。你哋話係就係啦，我都費事拗。」而193坦言沒想過得新人獎，因為認為自己不值得：「我從來冇呼籲粉絲投我票，因為更加多歌手值得攞呢個獎，我出歌只係為興趣，下年輪到保錡攞新人獎。」他們又乘機宣傳保錡剛推出新歌《猥瑣》，並開玩笑指對方下首歌可取名《人渣》。

此外，有傳保錡的舊愛沙律因避開與他合作而跟公司提前解約，保錡稱合約問題留待公司回應，並指跟對方已沒有聯絡：「祝福佢，希望佢搵到新方向。」隊友阿Dee（何啟華）就謂人各有志，最重要是對方開心。

至於193投資的咖啡店亦惹是非，遭食客投訴貨不對辦，193霸氣說：「咁佢應該係冇去過Cafe ，Cafe向來都係呃錢，要平可以去食兩餸飯，我呢度有埋裝修，價錢嚟講算正常，不過對於網民嗰張相我都有同拍檔了解過，訓斥咗啲員工，下次你哋再去包你多到嘔。」