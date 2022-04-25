【轉做保安】240億富二代黃子韜「破產」　瞓快餐店食剩菜

繼承亡父逾240億港元遺產的內地男星黃子韜，衣食住行玩瞓買都是豪爆，曾經多次晒命包括晒名表、超跑及私人飛機等，並自設娛樂公司做老闆，不過近日他和內地男星林更新、陳飛宇及王若霖等參演的內地節目《新游記》中，就要在21天內接受「自生自滅」式的挑戰，就是要去打工賺錢以體驗平民的辛勞。歎慣豪慣的黃子韜，和陳飛宇去當拆卸舞台的工人，全程體力勞動，擔擔抬抬，不過開工1小時已頂不住，向介紹工作的朋友說「唔撈」！

黃子韜說想轉工：「我們真的熬不動，我沒有了身體我賺錢有甚麼意義？我可以一直換（轉工），換到一個可以一直幹下去、喜歡的工作，我相信一定有。」不過介紹人是平凡打工仔當然不同意他的想法，認為工作是為了生活，不是為了喜歡。最後黃子韜和陳飛宇把辛苦賺來的工錢亂花，搞到「破產」變「麥難民」，無家可歸兼周身無蚊下，要在快餐店寄居一晚外，更問經理有冇冷飯菜汁剩低來醫肚，最後獲贈一個套餐兩個人分來食。

翌日又攰又食唔飽的黃子韜轉做保安，負責在小區門口站崗，替訪客登記及掃健康碼，企足成日的他一度坐下玩手機，即被上司斥責，期間遇到有訪客為難或無禮對待，又要忍氣吞聲超委屈！打完兩份工，黃子韜有感而發的說：「我確實沒有做過保安，也沒有搬過玻璃，這些親身經歷，讓我跟現在真的做些工作的人，有了很多更親近的地方。就像我叫人掃碼，之前我也是從公司出去，完了再回公司，保安明明看着我進出，但還要我掃一次，我心裏是特別不爽，但今天開始我不會再去抱怨！」