保錡出處男作自認差勁唔檢點：我冇資格拍拖

ERROR成員吳保錡（保錡）由第一屆《全民造星》入行，參與過不少綜藝節目擅長搞笑，但他自爆有段時間好迷失，不知道搞笑是做甚麽。保錡最為人認識是他的私生活，不得不認以前「好唔檢點、好差勁」，他覺得自己冇錢冇樓冇車，冇資格拍拖。

繼193和肥仔之後，近日保錡終推出處男單曲《猥瑣》，保錡搣甩不少壞習慣，戒最愛的朱古力、薯片和打邊爐，3個月內由75KG，勁減變現在65KG，並定下未來3個月會操出張家輝般全身肌肉；他又成功戒掉懶音，令監製舒文對他另眼相看。保錡表示好想改變，自覺年紀不少，有些事情可能再冇機會去做。今年推出單曲，圓了自細到大的夢想，他說：「人哋會認可你係一個歌手，呢個係我終極夢想，以前我唔敢自稱歌手，依家有作品，希望畀全部觀眾，觀眾就係我嘅爸爸媽媽，畀佢哋覺得我係做到。」

保錡直言若冇ERROR關照，新歌絕對不可能有黃偉文填詞、Larry Wong作曲和舒文監製這班底，認為自己必須要爭氣，他說：「以前我好差，我迷失，唔清楚自己做乜，唔了解自己有冇存在到，好似發緊夢。有時會問自己盲目搞笑為乜？我生活又冇改變，財政又唔係特別理想，我究竟做緊乜嘢？好似同夢想愈來愈遠，好Lost。香港生存好難，好多聲音，我分唔到邊啲係真說話。」

他稱入行的第二年，是迷失期，照時間推論，當時他正一腳踏兩船，感情備受非議，佢表示：「嗰時肥肥哋，身體好差，長期好眼瞓起唔到身。」直至拍ERROR自肥企劃時，片石和彈吉他讓他有了突破，開始記起自己想做甚麽，知道要全心全意做好每件事，搞笑時做好搞笑，唱歌時唱好歌。他稱早前看了周潤發的訪問，訪問中發哥自稱以前不是好人，感情上也差勁，反而啟發保錡面對自己：「我以前唔檢點、好差，（承諾唔拍拖住？）拍拖真係唔拍，發現冇資格拍，人愈大任性愈少，係財政上冇資格，我仲係搭公共交通工具出入，戶口錢好少喺貧窮線，事業又唔穩定，起碼有自己居所，置業先。」

踏入31歲，保錡自言冇時間冇資格再玩，未來要全力向事業衝刺，不談兒女私情，又指與前度沙律已沒有聯絡，對於沙律堅拒復合，他說：「我無睇到，兒女私情放埋一邊先，睇吓事業可唔可以上到另一層次。（沙律解約同你割蓆？）因為唔清楚佢合約條款，真係唔清楚。（將來合作？）工作都係公司安排，自己唔介意合作。」

Credit：

服裝：ADER ERROR

化妝：Cari Wong @ Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ Chic Private I Salon