爆操女神︱陳婉衡親授運動秘技　操出黃金比例冇難度

疫情下健身室被迫閂門，想搵個地方做運動都好艱難，繽FUN星網最近推出節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，為居家抗疫嘅觀眾帶來一點甜!頭炮請來「無綫咪神」陳婉衡(Alycia)一連四集上陣，首集先教大家做全身鍛練，並聯同繽FUN主播嘉琪，由淺入深逐一糾正動作。

考獲健身及瑜伽教練牌照的Alycia，操得一身弗爆身形，其「36E、24、34」黃金比例身段實在令人羨慕，所以由她來為節目打響頭炮，絕對是有得睇有得學，非常完滿。今日Alycia先教大家兩個動作，第一個動作比較針對肌肉鍛練，第二個動作則有助消脂，所以會有爆汗感覺，說罷即站於瑜伽蓆上作試範，期間手口並用邊做邊詳細解釋:「首先我哋要做一個Workout先，Keep住我哋隻腳係直嘅，爬出去，爬到隻手差唔多喺我哋嘅膊頭度，我Hold住一個High Plank，Hold 5個呼吸，差不多10秒左右，之後就去一個Side Plank，做咗右邊先，Keep差不多10秒，之後轉另一面又Keep 10秒，跟住最好Walk返去，咁樣為之一組。」

主播嘉琪了解概念後便跟住做，不過平日甚少做運動的她，當做High Plank動作時表現辛苦，Alycia見狀即從旁指導，見嘉琪手腳均未夠力支撐身體，也有建議以其他動作取替，不過嘉琪仍然手震又腳震，兼且面露扭曲，幸也頂硬上完成整套動作，完成後即大呼:「我冇力啦!」

雖然嘉琪完成一套動作已成身散晒，但嚴師Alycia卻未有放鬆，隨即教授第二個動作「Burpee」，由於該動作為帶氧運動，所以將有跳躍動作，她說:「第一落去，Step 2 跳去後面，第三個步驟膝頭落地，做一個Push Up，第四跳番前，第五跳起，呢5個Steps加埋，就係一個Burpee。」在旁的嘉琪目不轉睛目及實Alycia試範，之後便嘗試去做，雖然搞到流晒汗，但總算順成完成動作，令嘉琪開心不已。Alycia建議初學者每組動作先做5下，待身體適應後才慢慢增加，切密太心急，否則會適得其反，其預告下一集分享操蜜桃股秘技。