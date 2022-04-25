曾為TWICE寫歌　BIBI孖尹美萊美國演出成熱話

韓國23歲唱作女歌手BIBI最近先後為青春愛情劇《那年，我們的夏天》及《二十五，二十一》唱主題曲，憑甜美聲線為觀眾留下深刻印象。

她出道前以「Naked BiBi」之名上載自己創作的歌曲到網上平台，被「Hip Hop教母」尹美萊發掘，與FEEL GHOOD music事務所簽約，尹美萊與丈夫Tiger JK於2018年推薦她出戰音樂競賽節目《THE FAN》，她最後獲得亞軍，她於2019年5月憑專輯《BINU》正式出道，同年以新人身份與大前輩朴震榮合作歌曲《FEVER》，更參與填詞，而人氣女團TWICE的歌曲《MORE & MORE》亦是由她與朴震榮合作填詞。

在海外擁有不少粉絲的她去年與美國音樂廠牌合作，推出歌曲《The Weekend》，又與加拿大靚仔Rapper 347aidan及泰國女Rapper MILLI推出Remix版本，而日前她就與尹美萊在美國年度大型音樂盛事《Coachella音樂節》上演出，BIBI唱出《BAD SAD AND MAD》、《KAZINO》和《The Weekend》，尹美萊就驚喜現身大晒Rap功，不少網友見到兩人同台演出都大表興奮：「好有型呀」、「這是最棒的組合」、「太令人感動了！」