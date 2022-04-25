晚市回歸　食好西喇喂～

遇到節日或慶祝活動，大部分人會選擇吃西餐，高級的嘗味菜單配無敵海景固然首選，坊間亦有親民的餐廳選擇，為吸引客人，部分餐廳有不同的優惠，讓大家隨時都可以來個浪漫晚餐。

85折高級意菜

美味的菜式配合開揚景色，富有意境又增進食欲。尖沙咀高級意大利餐廳RADICAL CHIC位於大廈高層，玻璃窗外是無敵海景。近日餐廳推出6道菜的「RADICAL嘗味菜單」及「CHIC嘗味菜單」，菜式包括法國長葱香橙薄餅配36個月法國康堤芝士、香煎喜知次配露筍及青瓜汁及西西里地中海配魷魚墨汁等，由現時至5月31日的逢星期日至四，於餐廳網頁訂位並付全費，可獲85折優惠及每位送迎賓香檳乙杯。

應季意式美食

每逢轉季，都有新當造食材入饌。灣仔意大利餐廳Osteria Marzia趁春夏交替，推出全新設計的季節時令菜式，6道菜的嘗味菜單以海洋作主題，包括有鯷魚麵包、新鮮油甘魚配番茄棗，主菜有扇貝韃靼、石斑魚、開心果及西西里鯷魚意大利粉及西西里索倫托檸檬雪葩等。全新的單點菜式有用八爪魚配意大利櫛瓜忌廉和羊奶芝士等製作的Polpo，Dentice是用鯛魚及蔬菜打造，Paccheri是用煙熏牛油、鯷魚和甜蒜炮製的意粉，讓客人隨時嘗鮮。

特選菜式

對食肉獸來講，啖啖肉最是滿足。集食材店和餐廳於一身Feather & Bone近日除推出多款羊肉部位供選購外，每月亦有不同的特選菜式，今個月就帶來慢煮和牛面頰肉薯仔麵糰，煮得軟腍入味的和牛面頰配索晒汁的薯仔麵糰，啖啖都是牛香，客人可用優惠價點訂指定餐酒配搭，讓整個品味過程更加完美。