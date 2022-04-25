許廷鏗演出遭神秘聲音騎劫　獲樂迷鼓勵重新振作

許廷鏗昨晚（24日）為《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》擔任表演嘉賓，演唱《修羅場》時，網上直播突然出現工作人員聲音，有人不停講：「放心，你聽我講好Prefect，睇整體。」嚇親不少網民。而許廷鏗完成演出後得知此事，亦坦言對演出被「騎劫」感不快：「睇番演出的直播，容許我真係有小小唔開心，唔係想怪責，但係花心機時間綵排演出，就係希望盡善盡美，可以令觀眾視覺聽覺有享受，喺台下一路做觀眾，我都真心覺得個show好正，所以更加想做好自己嗰part。我仍然相信大家在努力，為著令觀眾知道表演是一門專業的學問，好啦，冇咩事我繼續努力準備出碟的事宜。」

大批網民即紛紛向許廷鏗送上鼓勵說話，亦令佢意識到原來有咁多樂迷支持自己，成就另一種遺憾美，佢表示：「撇開自己的執念去看開，要求事事完滿的強迫症，意外換來更凸顯的支持，咁樣其實都有可貴之處。 講真主動dm都需要勇氣，何況隨時係素未謀面嘅，都會驚食檸檬或被漠視，所以你每一個like同 emoji，其實我都覺得值得回應。」佢續指落力演出都係想得到樂迷回應，如今不完美嘅演出反而換來更好嘅效果，令佢感嘆錯有錯着：「反而可以知道原來好多人著緊愛樂壇，呢樣就已經係最好的事。還是要多謝ViuTV的應對，網上重溫版本已經修復，聽大家講話係very perfect，我都相信依家個頒獎禮，『成件事整體係正㗎！』」