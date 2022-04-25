即場爆喊！Regen難頂唔入流　Winkie指Crystal根本不算朋友

組合HotCha出身的黎美言（Winkie）今午（25日)出席活動即場爆喊，事緣前隊友Regen日前接受電台訪問，覺得Winkie性格不易與人溝通，結果觸動Winkie神經，於社交網發千字文作大控訴！

Winkie慨嘆自己已臨近情緒病邊緣，今日喊爆釋放情緒仍擔心給人「做騷」感覺，但自己不想重滔胞弟自殺的覆轍！她直言Regen不是「最難頂」一個，仍然接受對方是朋友，暗指與另一成員Crystal完全沒溝通，根本不是朋友，但對於如何交惡，她坦言：「到死嗰刻、入咗棺材都唔會講，喺呢個圈忍到最後嗰刻，嗰個先會贏！」

溝通有問題退團

她坦言Hotcha組隊翌年，已發覺好似溝通有問題，自己想退團，而所屬公司已調停很多次，仍不得要領。她又指自己遭到杯葛：「佢哋出街冇預我，成日見佢哋同老闆嘅合照，即係佢哋有聚會，而我係毫不知情。我知自己個樣生得比較惡，唔及佢哋咁入屋同甜美，但佢哋成日咁講，對我構成嚴重嘅傷害，我都要同粉絲及家人交代。」

她最不滿是每隔一段日子，其他兩位前拍檔便拿自己做話題，而年前當她參加拳擊比賽，更發生一段小插曲：「當時我遇到一班好奇怪嘅女仔一齊打拳，有人投訴我打瘀佢下巴，其實根本冇咁嘅事，點知佢哋兩個（Regen及Crystal）仲踩到我一腳，同記者講話覺得我真係大力咗。」

Winkie坦言：「有咩唔可以閂埋門講呢？大家可以溝通，解散之後3年我都仲喺度反省緊自己。如果有日佢哋反省完道歉，即係我哋和解嘅時候。其實之前有粉絲希望我哋搞15周年演唱會，我有問過Regen，不過佢話自己情緒仲未好得，所以我冇勉強佢，本來大家約咗出嚟飲餐茶，最後都係因疫情而取消咗。」