孖雪炫谷新劇　李光洙談女友李善彬勁怕醜

曾主持韓國綜藝節目《Running Man》的男星李光洙，與女團AOA成員雪炫合演的tvN懸疑喜劇《殺人者的購物目錄》將於後日（27日）首播，兩人與陳熙瓊今午現身發布會。

劇集圍繞發生在平凡小社區的可疑殺人事件，超市社長、收銀員與巡警通過收據尋找真兇，當中李光洙飾演擁有驚人觀察力和記憶力的超市收銀員，雪炫則扮演派出所女警，是與光洙交往20年的女友，陳熙瓊則飾演光洙的母親兼超市社長。

今次是光洙繼2018年演出《Live》後，相隔4年再拍劇，問到他為何選擇接拍《殺》劇，他表示：「劇本真的很有趣，角色也是我從未見過的，既新鮮又獨特，導演李彥禧也是我在拍電影《妙探事務所》時合作過的，讓我很想拍這部劇集。」雪炫則說：「雖然說是喜劇，但我沒有刻意搞笑，劇本中有很多有趣的事，導演說我放下包袱去演的樣子很好。」

問到與光洙合作的感覺如何，雪炫便大讚光洙很細心：「在拍攝開始之前，我一直覺得他是很有趣的前輩，和他一起拍攝，才發現他好細心，給人很舒服的感覺，做事也很深思熟慮。」光洙亦指與雪炫合作很愉快：「合拍度我會給100分，我們在劇中是拍拖20年的戀人關係，所以我們真的聊了很多，拍攝時也非常有趣。」但雪炫就說：「光洙哥哥給予我很大力量，我會給100分以上！」

當問到女友李善彬有否為他打氣時，光洙就怕醜地說：「不只是今天，我們平時也會互相打氣，相處得很好。」