本日日本：池袋新酒店　房內焗桑拿

日本東京都豐島區的池袋一向是血拼勝地，若在這裏挑選住宿酒店的話，便佔盡了可返酒店放低戰利品再衝刺的地利。最近當地有一間名為hotel hisoca ikebukuro進駐，距離JR．東京Metro地鐵有樂町線．東武東上線池袋站只需2分鐘步程，並鄰近各大百貨公司，地理位置堪稱無敵。酒店前身是情侶酒店「Hotel DOMANI池袋」，於去年結業後翻新重開，裝修一改之前的懷舊風，走柔和的粉色路線。共設有32間客房，分為10種房款，面積有33平方米至52平方米不等，當中的hisoca Cabin客房更可容納多達5至6人。由於前身是情侶酒店，浴室設計也特別寬敞，浴缸可製造泡泡浴，部分房間更設有露天風呂，最特別的是每間房都設獨立桑拿，旅行期間可以紓緩疲勞。而2樓的Lounge有自助咖啡機及水機，亦有微波爐等設備任用，下午3時至11時有Welcome Drink供應。而酒店現時連5月的Booking也幾近爆滿，可見十分受歡迎。房價每晚18,600日圓起（約HK$1,135）。