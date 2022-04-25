炎明熹強敵︱單依純靚聲吸逾億讚好　「奶爸」李克勤倒戈加持

無綫和芒果台合辦的音樂節目《聲生不息》昨晚（24日）播出後引起中港網民熱議，而炎明熹（GiGi）在內地「初試啼聲」引起極大回響，「#gigi聲音」成熱搜並曾登上熱搜榜首位，截至今午（25日）6時閱讀及討論次數逾8300萬！然而GiGi同時有另一強敵，節目中內地歌手單依純獻唱王菲的名曲《愛與痛的邊緣》，是她首次公開演唱廣東歌，其演繹被力讚帶來莫大驚喜及有穿透力，「#單依純愛與痛的邊緣舞台」及「#單依純唱粵語歌好有傾訴感」成為熱搜，直至今午6時閱讀及討論量次數超過1億！

網民全力讚好，就連身為GiGi的「聲夢奶爸」李克勤及天后葉蒨文也發聲加持！葉蒨文見到單依純即讚不絕口：「我在電視上看了你8個星期，你唱得很好！」之後她更以「不得了」來高度評價：「她才那麼小，所以真的以後不得了！」李克勤則說：「我聽過單依純好多歌，唱的時候感情又好，技巧也好，發音也很好，所以對上這樣一個對手，我是非常的尊重！」而「#葉蒨文說看了單依純八個星期」也成熱搜，閱讀及討論次數逾8,800萬！

現年20歲的單依純小時已學習聲樂，2018年以素人身份被邀請擔任節目《我想和你唱》第三季的嘉賓，2020年以第1名的成績考入淅江音樂學院流行音樂系﹕同年參加《中國好聲音2020》，最後一戰時雖然患感冒，要抱恙上陣，但仍然成為年度總冠軍，當時她雖不是導師謝霆鋒那隊，但被謝霆鋒力讚肯定：「單依純的出現，應該讓我在這個節目多了兩條白頭髮，多兩根白頭髮是因為她沒有在我的隊裏出現。」