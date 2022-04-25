向高難度挑戰！MIRROR走入激光水池跳到內外全濕

人氣組合MIRROR於今日（25日）推出2022年首支團歌《Innerspace》，12子帶「鏡粉」進入充滿幻想的世界，在MV中上演一場激光及水舞間舞蹈，實行向高難度挑戰。

新圑歌有別於過去，想讓「鏡粉」更認識自己，從而尋找快樂泉源，隊長Lokman介紹歌曲內容話：「新歌帶大家進入幻想世界，再跳入自己嘅壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考、了解、沉澱一吓，從過程中發揮更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步。」

而MIRROR更花足兩日拍攝MV，Lokman形容為一日是文鬥，一日是「舞」鬥，他說：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部分，第二日就係Mood Shot。」值得留意的是，MIRROR於MV中不但在激光中起舞、更在水池中勁舞，而他們的舞蹈向來以複雜、高難度見稱，是次上演的水舞間將難度再次提升，再一次挑戰眾成員的舞技與體能，拍畢後全員由內到外濕透，不過12子也表示很期待MV推出。另外，圑歌亦是為首個紅館舉行的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕。