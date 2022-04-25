報復式狂擦主題自助餐

自4月21日起分階段恢復晚市堂食起，多間食肆即晚人龍湧現，無計喇，正所謂「有食唔食，罪大惡極」，大家趁晚市堂食開放，爭相搵食、慰藉餓了幾個月的味蕾與肚腹。想一次過大擦特擦多種好滋味，自助餐當然是首選，今次介紹兩個別具特色的主題自助餐畀大家慢慢揀！

櫻花盛宴

春日是日本櫻花盛放之時，無得去旅行，惟有將櫻世食晒落肚，彌補無得飛去日本賞花的遺憾。旺角東五星級酒店的自助餐餐廳花月庭就由即日起推出全新的「桵の美味 • 盛宴綻放自助晚餐」，特別以夢幻粉紅的櫻花入饌，炮製出春意盎然的美食如蟹籽蟹柳肉箱柙櫻花壽司、櫻花卷物、櫻花波子、鹽漬櫻花燒鯖魚、牛油果海蝦沙律伴櫻花乳酪汁、櫻花鹽漬蟹肉沙律、櫻花梅子冷麵、櫻花紅酒番茄燴牛肋條、鹽漬櫻花薑燒黑豚、鹽漬櫻花梅子蒸滑雞等，更有甜品如櫻花白桃日式芝士蛋糕、草莓櫻花天使蛋糕、櫻花忌廉泡芙等。於星期一至四享用全時段自助晚餐的客人更可額外獲贈梅酒鹽漬櫻花鮑魚一客添呢！櫻花美饌以外，當然不少得其他美食如冰鎮海鮮、即煎鴨肝伴柑橘子汁、胡椒蒜香烤安格斯牛肉、火炙櫻花忌廉波士頓龍蝦等，款式超多，大擦特擦不可。

亞洲風味

很多人對亞洲菜情有獨鍾；日本菜、泰國菜、台灣、韓國等，想一次過味遊亞洲亦有計，尖沙咀型格酒店The Mira Hong Kong將於4月29日及30日晚上、酒店宴會廳推出「亞洲味歷之旅主題自助晚餐」，帶來多國美饌之餘，包括泰式紅咖喱荔枝鴨、煙熏豚肉忌廉韓國年糕、雞蛋蚵仔煎、即煮越南牛肉河粉、韓式泡菜炒飯、泰式炒金邊粉、巴東牛肉等，還有日本直送食材匠心巧製的壽司、冰鎮海鮮、無限供應的生蠔等，又有生薑黑糖馬來西亞貓山王榴槤湯圓、麻糬蕨餅、班蘭椰子蛋糕及杧果糯米飯等甜品，場內更設有多國靚景打卡位，如穿上富主題國家特色服裝赴宴，更可無限添飲指定汽水、鮮榨果汁及主題雞尾酒；品嘗美饌更有機會獲得美麗華旅遊送出之禮券及更多豐富獎品，要偽遊亞洲兼味遊亞洲真係話咁易！此外，酒店更同步推出主題住宿之旅，住宿連「亞洲味歷自助晚餐」及YAMM自助早餐，抵過齋食自助晚餐囉！