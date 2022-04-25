聲生不息︱李克勤教李健廣東話登熱搜

無綫音樂綜藝節目《聲生不息》昨日（24日）首播，節目中除了炎明熹憑歌曲《蜚蜚》一鳴驚人，獲她在《聲夢傳奇》中的「前奶爸」李克勤讚不絕口。一直被稱為「行走的CD機」的克勤在節目開播前亦備受關注，他更以《傾城》一曲再現粵語歌經典。

除了唱歌對決，節目更安排歌手們學習語言《聲生不息‧港樂稳之語言聽力考試》，其中一組便由克勤教導李健廣東話，克勤得悉後即表示：「他（李健）粵語很好的！」節目組要求李健用粵語自我介紹，當中至少包含五個成語，於是他機智地以「班門弄斧」、「勉為其難」、「束手無策」、「無與倫比」及「鸚鵡學舌」來形容當時自己的狀況，克勤反問：「現在你在考我的普通話（聽力）嗎？」不過克勤亦教得十分用心，更手口並用，十分搞笑。

首集節目完結後，有關「李克勤傾城舞台」、「李克勤唱的傾城」等關鍵字都衝上多個熱搜榜，每個熱搜榜的熱度、話題度及閱讀量都達千萬，包括社交平台熱搜話題閱讀量1,124萬、實時上升熱點話題閱讀量1,181萬、「李克勤教李健的粵語」話題閱讀量達2,851萬、「李克勤唱傾城簡直行走的唱片」於登上實時上升熱點、「李克勤唱傾城是行走的唱片」話題閱讀量978萬、討論量達7513萬，可見他人氣強勁，而一眾網眾亦紛紛表示最期待是克勤與李健合作。