體貼俏女僕　令主人舒服

每個男人都希望請番個又索又聽教聽話嘅女僕，返到屋企就得到體貼服侍，就好似日本AV界嘅女僕系列咁，主人要佢做乜就做乜，仲會盡心盡力咁完成任務，做佢哋嘅主人真係幸福無邊呀！

見錢投降

喺Ideapocket出品嘅《看不起我的姐姐成為絕對服從女僕》中，梓光莉雖然樣子俏麗，但係性格高竇，成日睇唔起住喺隔籬屋嘅宅男大雄。有一日，莉妹因事急需要30萬日圓周轉，苦無辦法之下惟有向大雄借錢，而大雄就趁機會叫佢簽下合約，成為女僕作為條件以換取金錢，莉妹只好應承。大雄每日都會叫光莉換上唔同女僕服，同佢大玩各種情趣玩具之餘，更加嚟個瘋狂激戰！開頭莉妹都覺得好委屈，但係大雄嘅性能力強勁，每次激戰都令佢興奮無比兼潮吹大作，最後更加自願成為對方嘅女僕，好等自己能夠繼續享受快感！

反客為主

喺FALENO推出嘅《訓練主人順從的女僕》入面，桃尻香名芽原本係一位聽教聽話嘅女僕，男主人要佢做乜都肯，一入到屋要佢即刻吹奏一曲都冇問題！點知突然有一日，芽妹決定嚟個反客為主，由自己做主人話晒事，而男主人就變成佢嘅僕人，估唔到主人覺得呢個主意唔錯，更加樂於被芽妹綁上頸帶任人魚肉！平時主人成日搵香名芽幫手出火，角色倒轉之後芽妹亦照辦煮碗，更加唔會畀主人休息，要佢一次又一次咁滿足自己嘅慾望。

好過娶老婆

S1推出嘅《可愛，溫柔和色情，隨時服務的內衣女僕》，講述小倉七海係一位相當體貼聽話，而且仲了解男主人心理嘅極品女僕，佢每日都會換上性感內衣做家務，當然最重要係以男主人嘅生理需要為優先，知道對方最鍾意口舌服務，所以佢會一早起身為主人吹奏一曲，帶來一個無比快感，見主人有反應，佢就會自動策騎一番，事後亦會細心為主人侍浴，到夜晚臨瞓之後又會主動獻身，請到七海呢位女僕真係好過娶老婆呀！

簡評

日本女僕一向都係體貼、溫柔、聽話嘅象徵，而AV界嘅女僕系列更加將佢發揚光大。今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意梓光莉主演嘅《看不起我的姐姐成為絕對服從女僕》，原因係莉妹青春又好波，扮演女僕相當可愛，加上佢嘅體質敏感，經常爆發潮吹，反應夠晒強烈！劇情方面亦夠過癮，講光莉由睇唔起男主角，後來衰到要求對方，仲要委曲求財，觀眾一定覺得佢應有此報，到最後光莉居然心甘情願做對方嘅女僕，可以話峰迴路轉。