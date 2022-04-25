憑《初戀》內地爆紅　曾比特獲封新一代「可愛教主」

歌手曾比特昨晚（24日）在節目《聲生不息》中演繹歌手林志美的名曲《初戀》，並獲最受歡迎金曲之全場排名第一後引起中港網民熱討，其中一個內地平台出現「#曾比特可愛」、「#曾比特初戀舞台全場第一」兩大熱搜話題，在不足24小時內閱讀及討論次數超過1,700萬次，大批網民狂以「可愛」來形容他，指他演唱時活力佻脫，把這首舊歌帶來耳目一新的感覺，加上其爆炸頭髮型，封他為「可愛毛毛」，甚至有網民指他為新一代「可愛教主」：「完美擊中少女心，QQ彈彈的髮型也太可愛了吧！」、「甜甜的微笑、甜蜜的歌唱，整個舞台都冒着粉紅泡泡！」、「陽光男孩！好可愛的表演！」

昨晚曾比特發文指冇想過會取得金曲榮譽並感謝大家支持：「我希望用最真誠的態度認認真真唱好每一首歌曲，讓新認識我的觀眾朋友們能夠感受到我的可愛，我想如果可以的話，那希望每次的舞臺都可以讓大家跟我一起『爆炸』」另外，他為《聲》拍了訪問短片，說名字由來是父母認為他「比較特別」外，他說首次接觸港樂是梅艷芳的歌曲：「在鄰居家玩的時候，電視突然播出了一個古裝的女俠在唱歌，覺得她很酷，長大之後才發現是大名鼎鼎的梅艷芳，這首歌就是《將冰山劈開》。現在回看這個視頻也會覺她的服裝是很前衞的，巨星就是巨星，她在舞台上面的風采，也是厲害到爆炸！中學時讓我認識到衛蘭陳奕迅，暗戀別人時就聽陳奕迅的《不要說話》，當然他們的歌是非常的難唱，但是就讓我迷上了這種挑戰音程的感覺。後來看周星馳的電影《食神》，那時的電影是反映哪一代香港人的精神，包括莫文蔚她們最美的時刻，也留在那一代的電影裏面，無法超越。」