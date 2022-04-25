Louise Glover英國索模　激凸火辣

如果問英國有乜著名成人模特兒嘅話，有個名字大家一定要記得，佢就係Louise Glover。作為英國成人模特兒界嘅代表人物，迷人嘅樣貌及激凸嘅胸部，都係佢最強嘅成名利器。

天生麗質

要成為超人氣成人模特兒，最重要係有樣有身材，如果用呢個標準嚟衡量Louise Glover嘅話，就唔難明白點解佢甫出道，就已經紅遍歐美。事實上，早喺佢童年時，便已跟模特兒界扯上關係。喺英國出生嘅佢，由於細個時父母離異，令佢猶如人球般被踢來踢去，有時甚至要住喺寄宿家庭，因此佢坦言細個時生活得唔快樂，亦冇乜朋友。

9歲時佢被一名攝影師發掘，搵佢為電視台一個節目影咗一輯相，因而令佢對模特兒工作產生興趣，更決定將來要以模特兒為事業。及後佢參加多個模特兒及選美比賽，17歲時獲得英國小姐地區賽嘅冠軍，雖然佢喺決賽中並未獲獎，但亦令佢大大提升自信，19歲時更代表英國參加喺菲律賓舉辦嘅環球小姐比賽，憑住曝光率大增，令模特兒嘅收入比以前大幅提升10倍。

吸金力強

隨住人氣愈嚟愈高，佢獲得美國著名男士雜誌嘅邀請拍攝一系列半裸寫真，對於呢個邀請，Louise Glover坦言係即刻答應。原來佢一直想突破自己，只係未搵到最適合嘅時機，咁啱有雜誌邀請，加上喺重金利誘下冇理由唔應承，同時佢亦成為首位英國成人模特兒為該本美國男士雜誌拍攝寫真，可謂機會難逢，結果一如所料，寫真獲得廣大好評。

之後佢除咗拍寫真，更喺多個MV及展覽活動上亮相，佢吸金力超強。只係人氣爆發嘅同時，麻煩事亦開始緊隨而嚟，首先佢被英國稅務局追討稅款，Louise Glover解釋係佢冇諗過做成人模特兒係要邀稅，其次係佢先後捲入多宗鬥毆事件中，幸好佢最終獲判緩。不過性格火爆嘅佢，經過連串事件後，亦漸漸學識點樣控制情緒，而呢種改變不但令佢成人模特兒事業重回正軌，近年佢更開設埋Onlyfans頻道實行密密搵錢。

Profile

出生地：英國

身高：168cm

三圍：32E-23-34

喺成人模特兒界縱橫十數載嘅Louise Glover，雖然已屆輕熟女之齡，但係樣貌及身材仍然保養得宜，口才亦相當了得，難怪佢嘅網上直播吸引唔少粉絲捧場。