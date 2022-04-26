Anson Lo力壓姜濤掃獎掀罵戰　兄弟聯手拆彈定軍心

人氣男團MIRROR成員Anson Lo前晚（24日）在音樂頒獎禮獨攬兩項大獎，擊敗隊友姜濤奪得男歌手金獎，惟賽果惹來爭議，掀起兩邊粉絲的罵戰，有網友更質疑票數造假！Anson Lo與姜濤受訪時聯手拆彈，姜濤戥隊友開心，2人同聲表示不會受外界的言論影響隊友間的感情。

MIRROR前晚成為ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮大贏家，組合及隊員個人合共橫掃9個獎項，當中Anson Lo更獨自包攬2個大獎，憑《Megahit》奪年度之歌及年度男歌手金獎，隊友姜濤屈居男歌手銀獎，惟賽果惹來不少是非。

Anson Lo受訪時謙稱沒想過會獲得兩項大獎，尤其是男歌手獎，認為好成績是靠所有隊員促成。對於有「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）質疑Anson Lo的票數造假，隊長Lokman即代為解圍：「咁要搵會計師喎！」姜濤亦忍不住主動搶咪：「邊個攞獎都戥佢開心，每個人都值得攞，更何況係自己隊友。」有指「姜糖」與「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）就賽果在網上爆罵戰，姜濤坦言一直知道有這件事：「我哋嘅感情唔會因為呢啲事而受影響，大家唔使擔心，我從來唔會叫粉絲投票畀我或者MIRROR，只係會叫大家投畀自己鍾意嘅歌手，如果每年都係我哋攞獎即係代表樂壇冇進步，我甚至希望將來有比我哋犀利嘅人出現。」Anson Lo接力表示：「隊友間有競爭同比較在所難免，但我哋心知無論外界點樣比較都好，都唔會影響到我哋嘅關係。」

「姜糖」不滿賽果提早走

提到有「姜糖」因不滿賽果而提早離場，姜濤稱理解部分粉絲太錫他：「希望大家注重番音樂本身，音樂冇勝負之分，只有享受，希望大家享受呢個騷，返到屋企沖個靚涼享受吓。」並寄語香港人支持本地歌手，令香港音樂成為亞洲驕傲。

至於張敬軒以近200萬的配飾裝身，對於只獲得一個歌曲獎，他表示已很知足：「人哋奉旨畀你㗎？（但你冇男歌手獎？）再嚟過囉！我仲未退休，今年MIRROR個熱度大家都見到，Anson Lo無論歌同廣告都好勁，佢攞都係理所當然。（『姜糖』戥姜濤唔抵？）MIRROR咁多位成員都咁勁，個賽果同我估都係差唔多，相信兩個人差距只係好少，邊個攞都開心。」

ERROR成員193獲新人銅獎，他自嘲不值得：「我從來冇呼籲粉絲投我票，因為有更多歌手值得攞。」而其有份投資的咖啡店遭食客投訴貨不對辦，他霸氣地說：「Cafe向來係呃錢，要平可以去食兩餸飯。不過我都了解過訓斥咗員工，下次再去包你多料到嘔。」

另外，MIRROR昨日推出今年的首支團歌《Innerspace》為組合的首個紅館騷揭開序幕，隊員花了2日時間拍MV，一日文鬥，一日「舞」鬥，MV向高難度舞步挑戰，既在激光中起舞，又在水池中勁舞，考驗眾人的舞技及體能，拍畢後由內到外全身濕透！