【是日通勝】

農曆三月廿六

壬寅年 甲辰月 己酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、安葬

忌：動土、置產、築堤

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、14、21、23

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：感情發展陷入樽頸，加強溝通可望大步檻過。

金牛座：敞開心扉，多與不同人互動，有助啟發思考。

雙子座：財星高照，不乏賺外快機會，有望豬籠入水。

巨蟹座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

獅子座：謀事遇阻力，忙得透不過氣，只能見步行步。

處女座：單身者吉日，今天有可能遇上你的真命天子。

天秤座：保重身體，努力為事業拚搏也不能犧牲健康。

天蠍座：人氣強，社交方面無往不利，獲身邊人讚賞。

人馬座：身處逆境要保持開朗，多用金色可改善運勢。

山羊座：遭不公平對待卻無力改變，心情不爽到極點。

水瓶座：精神壓力大，要懂得自我安慰，保持樂觀。

雙魚座：別對所做的事抱太大希望，淺黃色對你有利。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）兔 人緣差

鼠：生活上碰到不少挑戰，有可能捱壞身體。

牛：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

虎：工作運一般，做好本分，不要多管閒事。

兔：是日沖煞，人緣差，謀事缺乏得力助手。

龍：人氣上升，容易在事業上遇到啟蒙老師。

蛇：信心十足，不管做甚麼都容易交出佳績。

馬：貴人助力強，認真工作就有望名利雙收。

羊：事業發展不乏機遇，付出與回報成正比。

猴：頭腦清晰，不會浪費時間在沒用的事上。

雞：財運差勁，不宜作大額投資，小心受騙。

狗：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

豬：自信心強，可以着手處理一些棘手問題。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

破舊立新

科學或玄學的出現，最初及最終目標都是去尋找真相，體現一種求真精神。

不過，無論科學或玄學，愈是去發掘，愈是多人會迷失。何解呢？因為愈知道得多，愈清楚得多，就愈不敢去相信，不敢去面對。

從小認識的概念，已經變成一種牢不可破的「信仰」，於是有人愚昧地去保衞一些舊有觀念，甚至當作是神聖的存在，任何與其對立的，都不想去接受，因為他們缺少了勇氣。

久而久之，人們更會催眠自己：「辛苦了這樣長時間去學習及相信，不可能是假的。」從此就將自己說服到自古以來所學習的東西就是正確，就是美好的，來作為安慰劑。

更矛盾的是，有人因此忘記了學習的初心，就是去尋找真相，如今居然去埋沒它，更歌頌不進步、不求真才是應該的，這不是太本末倒置嗎？

破舊才可以立新是人類不斷進步的法則，難道回復原始社會的茹毛飲血、野蠻無禮才是正確嗎？

不過，世界上有很多人就是不敢、不願、不想去面對真相，寧願活在自己幻想的美好世界中，甚至認為清醒的人才是病態呢！

你想活在真相裏，還是假象中？